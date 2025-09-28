En
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس

ساناز سعیدی بازیگر نقش مامان صدیقه در سریال «بچه مهندس» تصاویر تازه با لباسی جذاب منتشر کرده است.
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس

به گزارش تابناک؛ او در کپشن این پست نوشت: پاییز یهو میاد سوز میاد هزار رنگی میاد برگ ریزون میاد، اما من دلخوش و دلگرمم به اینجا که همیشه و هرلحظه تو هر فصل و رنگی،

باز هم نبضِ بهار توش میزنه حتی اگه زمستون باشه.

آفتابش یه جوری از تهِ دل میخنده که یادت میاره اخماتو باز کنی.

کوه هاش با فریادِ گوش نوازشون درسِ استقامت و صبوری میدن.

نسیمش، بادش یه جوری درختا رو به وجد میارن که برگا همیشه میرقصن.

رودخونه هاش ترانه‌هایی میخونن که صخره‌ها و سنگ هاش قدرت و شجاعتِ ابدی پیدا کنن.

آسمونش یه جوری مادرونه ابرای آواره رو بغل گرفته که دلِ زمینش قرص میشه.

خاکش از عشقِ و ریشه هاش از بی پایانیِ دل سپردگی نمیذارن حتی

لحظه‌ای خاکِ پاکش رنگِ رُخ ببازه.

هَواش یه جوری نفس‌ها رو یکسان میکنه که من و تو ((ما)) بشیم.

اینجا دیده‌ها بیناست.

 

استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس

