لالیگایی ناکام در آستانه اخراج

صبر هواداران استقلال تمام شده است. آنها پیش از این امیدوار بودند آدان خودش را اثبات کند و تا امروز واکنش بدی نسبت به او نداشتند، اما حالا دیگر از او ناامید شده‌اند و دیروز تعدادی از آنها از او خواستند استقلال را ترک کند.
هواداران استقلال جلوی بازیکن خارجی را گرفتند

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین در فاصله ۴ روز تا بازی با المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیای دو، وضعیت در اردوی استقلال به شدت پیچیده است. ۵ هفته از لیگ برتر گذشته و استقلال دو بازی هم در سوپرجام و لیگ قهرمانان آسیای دو انجام داده، اما نشانه‌های زیادی از پیشرفت و بهبود این وضعیت به چشم نمی‌خورد.

یکی از بازیکنانی که هواداران از او انتظار دیگری داشتند، اما آنها را خیلی زود ناامید کرده، آنتونیو آدان است. وقتی خبر رسید که او به استقلال پیوسته، هواداران این تیم از این که یک دروازه‌بان باتجربه طولانی بازی در لالیگا به تیم‌شان آمده به شدت خوشحال بودند و با کلیدواژه «استقلال لالیگایی» برای هواداران تیم‌های رقیب رجز می‌خواندند.

اما حالا وضعیت کاملا فرق کرده و آدان محبوبیت اولیه‌اش را از دست داده است. او در ۶ بازی که دروازه‌بان استقلال بوده، ۱۴ بار دروازاش باز شده و خودش هم روی چند گل مقصر بوده است! حتی نیمکت‌نشینی در بازی مقابل پیکان هم باعث نشد تا او به خودش بیاید و تلاش بیشتری کند و آدان در بازی مقابل شمس‌آذر هم روی تک‌گل خورده تیمش مقصر بود.

با این اتفاق به نظر می‌رسد صبر هواداران استقلال تمام شده است. آنها پیش از این امیدوار بودند آدان خودش را اثبات کند و تا دیروز واکنش بدی نسبت به او نداشتند، اما حالا دیگر از او ناامید شده‌اند و امروز تعدادی از آنها از او خواستند استقلال را ترک کند.

دیروز بعد از پایان تمرین استقلال، تعداد از هواداران این تیم منتظر خروج بازیکنان بودند تا اعتراض‌شان را به آنها نشان بدهند. در همین لحظات، آدان با اتوموبیلی در حال خروج از کمپ بود که تعدادی از هواداران مقابل خودرو ایستادند و از او خواستند از استقلال برود! البته در میان همین چند نفر، هواداری هم بود که قصد داشت با آدان عکس بگیرد.

با اتفاقی که دیروز افتاد، قطعا خود آدان هم متوجه شده که دیگر محبوبیت اول فصل را ندارد و حضورش در لالیگا و رئال مادرید، تضمینی برای محبوبیت دائمی او نیست.

او اگر در یکی دو بازی آینده نتواند اعتماد از دست رفته کادر فنی و هواداران را به دست بیاورد، اصلا بعید نیست که عمر حضورش در استقلال بیشتر از یک نیم‌فصل به درازا نکشد.

