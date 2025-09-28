نیمه گمشده رامسس دوم پیدا شد! + عکس

باستان‌شناسان پس از نزدیک به یک قرن جست‌وجو، نیمه بالایی یک تندیس بزرگ مصری را کشف کردند؛ تندیسی که متعلق به یکی از مشهورترین و قدرتمندترین فراعنۀ مصر باستان یعنی رامسس دوم است.

به گزارش تابناک به نقل از فرادید، باستان‌شناسان در رویدادی هیجان‌انگیز در مصر موفق شدند جست‌وجویی صدساله برای یافتن تندیس بزرگ رامسس دوم را به پایان برسانند. نیمه بالایی این تندیس که از سال ۱۹۳۰ و پس از کشف نیمه پایینی آن توسط باستان‌شناسان آلمانی گم شده بود، سرانجام در شرایطی کمابیش دست‌نخورده پیدا شد.محل حفاری نزدیک الاشمونین در ۲۴۰ کیلومتری جنوب قاهره و در استان المنیا قرار دارد. سال ۱۹۳۰، باستان‌شناس آلمانی، گونتر روِدر نیمه پایینی یک تندیس بزرگ را کشف کرده بود که برآورد شد در اصل نزدیک به ۷ متر ارتفاع داشته است. اما نیمه بالایی آن هرگز پیدا نشد تا اینکه در مارس ۲۰۲۴، تیم مشترکی از باستان‌شناسان مصری و آمریکایی توانستند نیمه بالایی تندیس را از دل خاک بیرون بیاورند.

قسمت پایین مجسمه که چند دهه قبل کشف شده بود

آنچه این کشف را چشمگیرتر کرده، وضعیت عالی حفظ‌شدگی آن است. نیمه بالایی تندیس که نزدیک به ۳٫۸ متر ارتفاع دارد، هیچ نشانه‌ای از فرسودگی جدی ندارد؛ موضوعی که در تضاد با بسیاری از آثار سنگی هم‌دوره‌اش است که بر اثر شرایط محیطی آسیب دیده‌اند.