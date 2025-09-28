نیمه گمشده رامسس دوم پیدا شد! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فرادید، باستانشناسان در رویدادی هیجانانگیز در مصر موفق شدند جستوجویی صدساله برای یافتن تندیس بزرگ رامسس دوم را به پایان برسانند. نیمه بالایی این تندیس که از سال ۱۹۳۰ و پس از کشف نیمه پایینی آن توسط باستانشناسان آلمانی گم شده بود، سرانجام در شرایطی کمابیش دستنخورده پیدا شد.محل حفاری نزدیک الاشمونین در ۲۴۰ کیلومتری جنوب قاهره و در استان المنیا قرار دارد. سال ۱۹۳۰، باستانشناس آلمانی، گونتر روِدر نیمه پایینی یک تندیس بزرگ را کشف کرده بود که برآورد شد در اصل نزدیک به ۷ متر ارتفاع داشته است. اما نیمه بالایی آن هرگز پیدا نشد تا اینکه در مارس ۲۰۲۴، تیم مشترکی از باستانشناسان مصری و آمریکایی توانستند نیمه بالایی تندیس را از دل خاک بیرون بیاورند.
قسمت پایین مجسمه که چند دهه قبل کشف شده بود
آنچه این کشف را چشمگیرتر کرده، وضعیت عالی حفظشدگی آن است. نیمه بالایی تندیس که نزدیک به ۳٫۸ متر ارتفاع دارد، هیچ نشانهای از فرسودگی جدی ندارد؛ موضوعی که در تضاد با بسیاری از آثار سنگی همدورهاش است که بر اثر شرایط محیطی آسیب دیدهاند.
بخشی از یک تندیس سنگآهکی رامسس دوم که توسط هیأت مشترک باستانشناسی مصر و آمریکا در الاشمونین در جنوب شهر منیا مصر کشف شده است. این تصویر در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۴ توسط وزارت آثار باستانی مصر منتشر شده است.
یافتهای شگفتانگیز: ردپای رنگ بر سطح تندیس
یکی از شگفتیهای این کشف، وجود آثار رنگ روی سطح تندیس است. مجسمههای مصر باستان همواره با رنگهای درخشان تزئین میشدند، اما نمونههای بسیار کمی از آنها تا امروز باقی مانده است. کشف رنگدانههای آبی و زرد روی سطح این تندیس نشان میدهد هنرمندان مصری در پی خلق ظاهری بسیار پررنگ و چشمگیر بودهاند.
ترنکا-آمریهن درباره این کشف گفته: «میدانستیم ممکن است چنین چیزی وجود داشته باشد، اما انتظار نداشتیم. این کشف بسیار غافلگیرکننده بود.»
پیوند دوباره دو نیمه: گام بعدی در روند مرمت
اکنون که هر دو نیمه تندیس پیدا شدهاند، گام بعدی اتصال آنها به هم است. باستانشناس مصری، باسم جهاد طرحی برای پیوند این دو بخش پیشنهاد داده که انتظار میرود به زودی با آن موافقت شود. بازسازی و یکپارچهسازی تندیس رویدادی مهم و قابلپیشبینی خواهد بود که به پژوهشگران و عموم مردم اجازه میدهد شکوه واقعی رامسس دوم را شاهد باشند.
این اقدام همچنین نمادی از همکاری میان باستانشناسان مصری و آمریکایی است که برای زندهکردن این میراث تاریخی تلاش کردهاند.