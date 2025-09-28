En
واکنش وقیح لیبرمن از فعال شدن مکانیسم ماشه

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه ادعا‌های بی‌اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از اقدام غیرقانونی تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی سازوکار ماشه، بار دیگر بر لزوم آمادگی رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۷۴
| |
690 بازدید
|
۲
واکنش وقیح لیبرمن از فعال شدن مکانیسم ماشه

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن استقبال از اقدام غیرقانونی تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی سازوکار ماشه، بار دیگر بر لزوم آمادگی رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ آویگدور لیبرمن، رئیس حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما»، در واکنش به تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به ماشه، بار دیگر لحن ضدایرانی خود را تکرار کرد و با تأکید بر لزوم آمادگی رژیم اسرائیل برای آنچه «مقابله اجتناب‌ناپذیر» با ایران خواند، گفت: بازگرداندن تحریم‌ها اقدامی «درست و ضروری» است.

لیبرمن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اذعان به پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: «فعال‌سازی مکانیسم ماشه ثابت می‌کند که ایران با تمام قوا در حال توسعه برنامه هسته‌ای خود است و اسرائیل باید متناسب با آن آماده شود.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات صهیونیستی طی ماه‌های اخیر بارها از پیشرفت‌های علمی و دفاعی ایران ابراز نگرانی کرده و از جامعه غربی خواسته‌اند که فشارها علیه تهران را افزایش دهد.

لیبرمن ایران مکانیسم ماشه اسرائیل رژیم صهیونیستی بازگشت تحریم ها برنامه هسته‌ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
1
پاسخ
نه پس انتظار دارید چه رفتاری انجام بدن . ابراز همدردی باهاتون بکنند ؟ خوب معلومه ابراز خوشحالی می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
ما هم آماده دفاع هستیم
