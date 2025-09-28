به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، این حادثه در بعدازظهر پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در یکی از خیابانهای شلوغ شهرری رخ داد.
رسیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شد که گزارش قتل مرد جوانی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاعرسانی شد. مأموران کلانتری محل بهسرعت به صحنه حادثه در یکی از خیابانهای پرتردد شهرری اعزام و با پیکر بیجان مردی مواجه شدند که بر اثر ضربه چاقو به سینهاش جان باخته بود. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ بلافاصله تحقیقات میدانی را آغاز کردند و شواهد اولیه نشان داد که مقتول در جریان یک درگیری خیابانی مورد حمله قرار گرفته است.
در تحقیقات میدانی انجامشده در روز حادثه، شاهدان عینی جزئیات مهمی ارائه کردند. یکی از شاهدان اظهار داشت: «قاتل که مسئول هدایت مسافران به تاکسیها بود، به زنی متأهل که همراه همسرش از خیابان عبور میکرد، متلک گفت. این موضوع باعث خشم مقتول شد و مشاجرهای لفظی بین آنها شکل گرفت. درگیری ابتدا با دخالت رهگذران آرام شد، اما مقتول چند دقیقه بعد با چند نفر از دوستانش بازگشت و درگیری شدیدتری رخ داد. در اوج این نزاع، متهم با چاقو ضربهای به سینه مقتول زد و سپس از محل گریخت.»
پس از آن کارآگاهان با جمعآوری سرنخهایی مانند لکههای خون، آثار چاقو و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، هویت متهم را شناسایی کردند. همچنین مشخص شد او که سابقه درگیریهای جزئی دارد.
پلیس با ردیابی تلفن همراه و بهرهگیری از شبکه اطلاعاتی محلی، پس از ۱۰ روز تلاش بیوقفه، موفق به دستگیری متهم شد. این در حالی بود که در همان روز قتل پیکر مقتول برای بررسیهای دقیق به پزشکی قانونی منتقل شده بود تا جزئیات بیشتری از جمله زمان دقیق مرگ و علت اصلی مشخص شود.
متهم دستگیر شدلحظه ه که به عنوان خطدار تاکسیهای مسافرکش فعالیت میکرد، در بازجوییهای انجامشده، مدعی شد: «من اصلاً طرف اصلی دعوا نبودم. مقتول با شخص دیگری درگیر شده بود و آنها با هم دعوا میکردند. من قصد میانجیگری داشتم. اما در این میان، بین ما هم درگیری رخ داد و من در یک لحظه کنترل خودم را از دست دادم و با چاقو ضربهای زدم که منجر به مرگ او شد.»
خانواده مقتول که همسر او شاهد بخشی از این تراژدی بود، با طرح شکایت خواستار مجازات متهم شدهاند. با توجه به یافتههای اولیه و اعترافات متهم، تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد تا ابعاد کامل این جنایت روشن شود.
