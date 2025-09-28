بعد از مدتها تفکر و تعقل راه مناسب زندگی خود را یافته ای. اکنون وقت آن رسیده که گذشته ها و خاطراتی که مرور آنها جز غم برایت سودی ندارد، دور بریزی و به آینده سفر کنی.

لبش می‌بوسم و در می‌کشم می

به آب زندگانی برده‌ام پی

نه رازش می‌توانم گفت با کس

نه کس را می‌توانم دید با وی

لبش می‌بوسد و خون می‌خورد جام

رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی

بده جام می و از جم مکن یاد

که می‌داند که جم کی بود و کی کی

بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب

رگش بخراش تا بخروشم از وی

گل از خلوت به باغ آورد مسند

بساط زهد همچون غنچه کن طی

چو چشمش مست را مخمور مگذار

به یاد لعلش ای ساقی بده می

نجوید جان از آن قالب جدایی

که باشد خون جامش در رگ و پی

زبانت درکش ای حافظ زمانی

حدیث بی زبانان بشنو از نی

تعبیر فال حافظ 6 مهر 1404

بعد از مدتها تفکر و تعقل راه مناسب زندگی خود را یافته ای. اکنون وقت آن رسیده که گذشته ها و خاطراتی که مرور آنها جز غم برایت سودی ندارد، دور بریزی و به آینده سفر کنی. اسرار زندگی خود را با هیچ کس نگو. راهی که انتخاب کرده ای بهترین راه است. از همین فردا شروع کن و عاقلانه و با شکیبایی اولین قدم را بردار.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های هشتم و نهم می فرماید:

* روح از جسمی که در رگ آن شراب سرخ، روان باشد، هرگز جدا نمی شود.

* ای حافظ یک لحظه خاموش باش و سکوت اختیار کن و سخن و ناله بی زبانان را از بانگ و ناله نی بشنو.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- سرگذشتی بهتر از دیگران نداری پس خوب متوجه اعمال و کردار خود باش. در دوستان خود تجدید نظر کن. به سخنان علاقمندان و دوستان خود گوش بده و خود را از باد غرور خالی کن که روزی پشیمانی به بار می آورد.

۳- اگر چه این نیت قابل اجرا و حتمی است و جای هیچ گونه تردید یا نگرانی وجود ندارد، اما باید شکیبایی را از دست ندهید. پس به یکی از مشاهد متبرکه رفته و نذر خود را ادا کنید.

۴- گله و شکایت، دردی را دوا نمی کند. بلکه گره های کور زندگی را محکم تر می سازد. پس بسیار بجاست خود را به دست قضا و قدر بسپارید. از ذات اقدس الهی کمک و مساعدت بخواهید تا موفق شوید.

۵- مسافر کارش رونق می گیرد. همسرتان رو به راه می شود. بیمارتان شفا می یابد. دوستتان علاقه مند می گردد. در تحصیل موفق می شوید. در علم، کار و مقام، دارای درجات عالی می گردید.

۶- ویژگی های شما عبارت اند از: مقاوم در برابر مشکلات، بعضی مواقع مردد، مهربان، سرکش، بذله گو، شیک پوش، منصف، گاهی خسیس، لذت خواه، آبرودار، آبرومند، کمک کننده، اهل دین و دنیا.

۷- از طریق موبایل و اینترنت سود فراوانی به خانواده شما می رسد و مراوده ای برای شما حاصل می شود اما باید زیرک و عاقل باشید.