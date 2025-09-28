افزایش دمای هوای کشور طی روزهای آینده + نقشه

به گزارش تابناک به نقل از هواشناسی، برای دو سه روز آینده در بسیاری از نقاط استان‌های کشور شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود که شرایط را از خنکی که طی روزهای گذشته داشتیم خارج خواهد کرد .

البته این افزایش دما به این معنا نیست که شرایط دمایی مجدداً تابستانی و گرم خواهد بود و در بدترین حالت ممکن نیز هوا خنک خواهد بود .

صرفاً در مناطق گرمسیر نوار جنوبی و فلات مرکزی کشور در ساعات ظهر و بعد از ظهر شاهد دماهای بیش از ۳۰ درجه خواهیم بود و در سایر نقاط کشور هوا همچنان خنک باقی خواهد ماند.