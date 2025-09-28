تا ژانویه ۲۰۲۵، حدود ۹۲ میلیون نفر در این کشور زندگی میکنند، اما ۱۸.۸ میلیون نفر از آنها، یعنی بیش از یک پنجم جمعیت، هیچگاه طعم گشتوگذار در دنیای دیجیتال را نچشیدهاند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این رقم، که از گزارش جامع Digital 2025 از DataReportal استخراج شده، حکایتی از شکاف دیجیتال در کشوری است که در عین پیشرفتهای چشمگیر، هنوز با نابرابریهای ساختاری دست به گریبان است. این داستان، هلاوه بر داستان فیلتربنگ، روایت مردمی است که در سایه فناوریهای مدرن، همچنان در حاشیه باقی ماندهاند. البته از زاویهای دیگر شاید زندگی راحتتری نیز دارند!
مفهوم ناشناخته
تصور کنید در روستایی دورافتاده در سیستان و بلوچستان، خانوادهای با چند فرزند کوچک، زیر آسمانی پرستاره، کنار چراغ نفتی نشستهاند. اینجا، اینترنت نه تنها لوکسی دور از دسترس، بلکه مفهومی غریب است. در حالی که در تهران، جوانان در کافهها با گوشیهای هوشمندشان به شبکههای اجتماعی متصلاند و از آخرین ترندهای جهانی حرف میزنند، در این روستا، حتی یک سیگنال ضعیف 2G هم به سختی یافت میشود.
گزارشها نشان میدهد که ۲۷ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی میکنند و کمتر از ۶۰ درصد آنها به اینترنت دسترسی دارند. این شکاف جغرافیایی، که بیش از ۵۵ هزار روستا را در بر میگیرد، داستانی از نابرابری است که ریشه در زیرساختهای ناکافی دارد.
هزینههای بالا
اما ماجرا فقط به جغرافیا محدود نمیشود. در شهرهای کوچک و حتی حاشیههای کلانشهرها، هزینههای سرسامآور اینترنت، مانعی بزرگ است. با تورمی که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد برسد، یک گیگابایت اینترنت موبایل برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد، هزینهای معادل چند وعده غذاست. گزارش Freedom House در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که درآمد سرانه ۱۸,۱۳۰ دلاری ایران با این هزینهها همخوانی ندارد. خانوادهای که برای خرید نان مساله دارد، چگونه میتواند بودجهای برای اتصال به دنیای دیجیتال کنار بگذارد؟ اینجاست که فقر، نه تنها جیبها، بلکه ذهنها را هم از فرصتهای دیجیتال محروم میکند.
سن و سال
سن و سال هم در این داستان نقش بازی میکند. در میان افراد بالای ۵۰ سال، که حدود یکچهارم جمعیت را تشکیل میدهند، کمتر از نیمی به اینترنت دسترسی دارند. زنان روستایی، با نرخ استفاده ۱۸.۱ درصد، حتی از این میانگین عقبترند. تصور کنید مادربزرگی در یک شهر کوچک، که داستانهای کهن را برای نوههایش تعریف میکند، اما هیچگاه با یک تماس ویدیویی، چهره نوهای دور را ندیده است.
سواد دیجیتال، که برای نسل جوان بدیهی به نظر میرسد، برای این گروه سنی، دنیایی ناشناخته است. گزارش مرکز افکارسنجی ملت در بهمن ۱۴۰۳ نشان میدهد ۱۴.۶ درصد کل شهروندان ایران هیچگاه از اینترنت استفاده نکردهاند، و این رقم در میان سالمندان و کمسوادان به مراتب بالاتر است.
محدودیتهای فنی
محدودیتهای فنی و سیاسی هم سایهای سنگین بر این ماجرا انداختهاند. اختلالات اینترنتی، مانند قطعیهای ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه بیشتر کاربران موجود را آزار میدهد، اما برای کسانی که در آستانه اتصالاند، پیامی ناامیدکننده است: این دنیا برای شما نیست.
پیشرو در خاورمیانه
با این حال، داستان تنها از محرومیتها بافته نشده. ایران با ضریب نفوذ ۷۹.۶ درصدی اینترنت، در خاورمیانه پیشروست. در مقایسه با سال ۲۰۲۳، که ۱۹ میلیون نفر آفلاین بودند، امروز ۷۲۱ هزار نفر به دنیای دیجیتال پیوستهاند. گسترش شبکه ۵G، که تا ۲۰۲۵ به ۳ درصد پوشش رسیده، و پروژههای فیبر نوری، نوید آیندهای روشنتر میدهند. پیشبینیها از Statista حکایت از آن دارد که تا سال ۲۰۲۶، نفوذ اینترنت به ۸۹.۸ درصد خواهد رسید، اگر سرمایهگذاریها ادامه یابد.
این ۱۸.۸ میلیون نفر، که از آموزش آنلاین، خدمات بانکی دیجیتال و فرصتهای شغلی محروماند، نه تنها بخشی از جمعیت، بلکه بخشی از آینده ایراناند. محرومیت آنها، به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی منجر شده و ایران را، با وجود رتبه ۷۵ در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل، از پتانسیل واقعیاش دور نگه داشته است. اما در دل این چالش، فرصتهایی نهفته است. برنامههای سواد دیجیتال برای سالمندان، یارانه برای اینترنت کمدرآمدها و گسترش زیرساختهای روستایی میتواند این شکاف را پر کند. داستان ایران آفلاین، روایتی از چالش است، اما پایان آن میتواند با اتصال و امید نوشته شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید