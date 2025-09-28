En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش سخنگوی دولت به فعال شدن مکانیسم ماشه

سخنگوی دولت با بیان اینکه پاسخ ایران به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» متناسب با منافع ملی و ظرفیت‌های داخلی کشور است، تصریح کرد: همچنان راه‌حل‌های دیپلماتیک را دنبال می‌کنیم اما تحت فشارهای غیرقانونی قرار نخواهیم گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۴۰
| |
343 بازدید
واکنش سخنگوی دولت به فعال شدن مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی را اقدامی غیرقانونی خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌ها و امکانات دیپلماتیک خود برای جلوگیری از این روند استفاده کرده است.

مهاجرانی با اشاره به اینکه طرف اروپایی به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند نبوده است، گفت: «در شرایطی که طرف مقابل به مسئولیت‌های خود عمل نکرده، فعال‌سازی مکانیسم ماشه مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد.»

سخنگوی دولت افزود: «پاسخ ایران به این اقدام، متناسب با منافع ملی و ظرفیت‌های داخلی کشور خواهد بود و هر اقدامی که برای صیانت از منافع ملت لازم باشد، صورت خواهد گرفت.»

وی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان راه‌حل‌های دیپلماتیک را دنبال می‌کند، اما تحت فشارهای غیرقانونی قرار نخواهد گرفت.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه تحریم های ایران بازگشت تحریم ها خبر فوری
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاوروف: بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران غیرقابل اجراست
واکنش عراقچی به رویدادهای شب گذشته در شورای امنیت
پزشکیان: اروپا در مذاکرات هر بار بهانه‌ای تازه آورد
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
ادعای وزیر خارجه آلمان علیه ایران در سازمان ملل
اظهارات کوبنده نمایندگان درباره مکانیسم ماشه
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
طعنه سنگین یک فعال رسانه‌ای به نماینده سوپرانقلابی مجلس
حمله نظامی با مکانیسم ماشه دروغ بزرگ است!
آخرین حربه اروپا: اسنپ‌بک علیه ملت ایران
اینفوتابناک | راهکارهای اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها فعال می‌شود؟
واکنش روسیه به ادعای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
حرکت جالب دوربین سازمان ملل حین سخنرانی نتانیاهو
اعدام برای جاسوسان موساد و منافقین در کرج
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۳۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۱۸ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۶۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aGO
tabnak.ir/005aGO