واکنش سخنگوی دولت به فعال شدن مکانیسم ماشه

سخنگوی دولت با بیان اینکه پاسخ ایران به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» متناسب با منافع ملی و ظرفیت‌های داخلی کشور است، تصریح کرد: همچنان راه‌حل‌های دیپلماتیک را دنبال می‌کنیم اما تحت فشارهای غیرقانونی قرار نخواهیم گرفت.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی را اقدامی غیرقانونی خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌ها و امکانات دیپلماتیک خود برای جلوگیری از این روند استفاده کرده است.

مهاجرانی با اشاره به اینکه طرف اروپایی به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند نبوده است، گفت: «در شرایطی که طرف مقابل به مسئولیت‌های خود عمل نکرده، فعال‌سازی مکانیسم ماشه مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد.»

سخنگوی دولت افزود: «پاسخ ایران به این اقدام، متناسب با منافع ملی و ظرفیت‌های داخلی کشور خواهد بود و هر اقدامی که برای صیانت از منافع ملت لازم باشد، صورت خواهد گرفت.»

وی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان راه‌حل‌های دیپلماتیک را دنبال می‌کند، اما تحت فشارهای غیرقانونی قرار نخواهد گرفت.»