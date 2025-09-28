واکنش سخنگوی دولت به فعال شدن مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در گفتوگو با شبکه الجزیره، فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی را اقدامی غیرقانونی خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتها و امکانات دیپلماتیک خود برای جلوگیری از این روند استفاده کرده است.
مهاجرانی با اشاره به اینکه طرف اروپایی به تعهدات خود در توافق هستهای پایبند نبوده است، گفت: «در شرایطی که طرف مقابل به مسئولیتهای خود عمل نکرده، فعالسازی مکانیسم ماشه مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد.»
سخنگوی دولت افزود: «پاسخ ایران به این اقدام، متناسب با منافع ملی و ظرفیتهای داخلی کشور خواهد بود و هر اقدامی که برای صیانت از منافع ملت لازم باشد، صورت خواهد گرفت.»
وی تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران همچنان راهحلهای دیپلماتیک را دنبال میکند، اما تحت فشارهای غیرقانونی قرار نخواهد گرفت.»
