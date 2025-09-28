ادعای وزیر خارجه آلمان علیه ایران در سازمان ملل

وزیر خارجه آلمان با اتهام‌زنی به ایران مدعی شد ایران «سال‌هاست که برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند» و در عین‌حال تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «یوهان واده‌فول» وزیر امور خارجه آلمان شامگاه شنبه طی سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با لفاظی و موضع‌گیری سیاسی علیه ایران ادعا کرد: «ایران شبکه‌ای از جنگ‌های نیابتی ایجاد کرده و سال‌هاست که برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کند که فراتر از هرگونه کاربرد غیرنظامی محتمل است.»

طبق گزارش روزنامه «بیلد»، وزیر خارجه آلمان افزود: «برای ما ضروری است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد.»

وی در ادامه ادعاهایش گفت: «هیچ توجیه قابل‌قبولی برای غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد وجود ندارد. ایران سال‌هاست که تمام پیشنهادهای میانجیگری را رد کرده است. بنابراین، تحریم‌ها اکنون دوباره برقرار می‌شوند.»

وزیر خارجه آلمان با این حال خاطر نشان کرد: «آماده توافق جدید با ایران هستیم و از ادامه مسیر دیپلماسی حمایت می‌کنیم.»

جنگ اوکراین

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه «جنگ اوکراین آشکارا اساسی‌ترین قوانین منشور سازمان ملل را نقض می‌کند»، گفت: «این امر مستلزم آن است که همه اعضا با استفاده از زور علیه سایر کشورها خودداری کنند؛ قانونی که اعضای دائم شورای امنیت مسئولیت ویژه‌ای در قبال آن دارند.»

او همچنین خواستار برقراری صلح در اوکراین شد و بر تداوم حمایت‌ها از این کشور تاکید کرد.

جنگ غزه

وزیر خارجه آلمان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: «غزه جهنم روی زمین است. همین الان که ما صحبت می‌کنیم، یک کابوس انسانی در حال وقوع است.»

واده‌فول تاکید کرد: «این جنگ باید پایان یابد. اسرا باید آزاد شوند. و تنها راه‌حل، راه‌حل ۲ دولتی است.»