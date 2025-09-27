En
خواننده زیرزمینی به اتهام تجاوز دستگیر شد

سلبریتی اینستاگرامی که متهم است به دختری تعرض کرده با شکایت دختر و دستور دادگاه بازداشت شد.
خواننده زیرزمینی به اتهام تجاوز دستگیر شد

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، شهریور سال جاری دختری به پلیس شکایت کرد و گفت: یک رپر که رقصده نیز هست به او تجاوز کرده است.

این دختر گفت: مدتی قبل با این پسر آشنا شدم. او به من گفت می‌توانم در گروه او نوازندگی کنم. من ساز می‌زدم. وقتی این سلبریتی از من تست گرفت، گفت می‌توانم در گروه او باشم. من هم قبول کردم. مدتی با هم کار کردیم و رابطه‌مان فقط کاری بود. تا اینکه روز حادثه وقتی می‌خواستم به خانه بروم، پرسید خانه شما کجاست. من هم گفتم در منطقه‌ای در جنوب شهر است.

این دختر ادامه داد: این سلبریتی به من گفت منزل او هم نزدیک خانه ماست و می‌توانیم با هم یک تاکسی اینترنتی بگیریم و برویم. ما همین کار را کردیم. در راه هم کمی صحبت کردیم. وقتی به مقصد من رسیدیم، پیاده شدیم. در خانه را باز کردم و وارد شدم. فکر می‌کردم او هم به مسیرش ادامه می‌دهد. با اینکه خداحافظی کرده بودیم در را هل داد و وارد خانه من شد. او به‌زور  تجاوز کرد. حتی از من عکس‌هایی گرفت و تهدید کرد اگر شکایت کنم مرا می‌کشد. من حالا با خطر مرگ هم روبه‌رو هستم.

ماموران با توجه به شکایت دختر جوان، پسر رپر را بازداشت کردند. وقتی پسر مقابل قضات قرار گرفت، گفت: من عاشق این دختر بودم. خودش هم خوب می‌داند که چقدر دوستش دارم و عاشقش هستم. رابطه ما هم به همین دلیل بود. گفته‌های این دختر درست نیست و تجاوز نکردم. من با او رابطه داشتم و رابطه ما هم به خواسته دختر بود.

گفته‌های این پسر با واکنش تند دختر جوان روبه‌رو شد. او گفت: این پسر دروغ می‌گوید. او از شهرتش استفاده کرد که مرا اذیت و آزار کند. او به همین منظور به من نزدیک شد. من نوازنده هستم و تنها هدفم هم این بود که در کارم پیشرفت کنم. او عاشق من نیست. فردی که عاشق باشد این‌طور کسی را اذیت نمی‌کند. شب‌ها کابوس می‌بینم و حملاتی به من دست می‌دهد که تحت نظر روانپزشک هستم.

این در حالی است که پزشکی قانونی تعرض به دختر جوان را تایید کرده است. به همین دلیل قضات، متهم را با قرار بازداشت به زندان فرستادند و بررسی‌ها دراین‌باره  ادامه دارد.

