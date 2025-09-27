سه کشته در پی تصادف شدید ۲۰۷ با سمند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود قلعهسفیدی، رئیس اورژانس کرمانشاه اظهار کرد: این سانحه رانندگی در محور سرپلذهاب به سمت قصرشیرین و در حوالی روستای قراویز رخ داد.
وی افزود: در این حادثه که بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودرو سمند و یک دستگاه پژو ۲۰۷ اتفاق افتاد، متأسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: به دلیل شرایط بسیار دشوار صحنه حادثه، تنها یک نفر از فوتیها و همچنین فرد مصدوم توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
قلعهسفیدی با ابراز تأسف از وقوع این سانحه تلخ، بر لزوم رعایت دقیق قوانین رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: متأسفانه بیتوجهی به این موارد همچنان عامل بسیاری از حوادث ناگوار جادهای در استان است.
