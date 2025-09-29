En
بحران قیمت قطعات پژو ۲۰۰۸؛ از میل‌لنگ ۱۸۷ میلیونی تا تعمیر ۶۰۰ میلیونی موتور

پژو ۲۰۰۸ که روزی با وعده کیفیت و صرفه اقتصادی توسط ایران‌خودرو ( ایکاپ) وارد بازار شد، امروز به کابوسی برای مالکان خود تبدیل شده است. قیمت قطعات این خودرو به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و هیچ تناسبی با ارزش خودرو و وضعیت بازار ندارد؛ موضوعی که انتقاد‌ها به سیاست‌های ایران‌خودرو و خدمات پس از فروش آن را جدی‌تر کرده است.
به گزارش تابناک : پژو ۲۰۰۸ از سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ وارد بازار ایران شد و هم‌اکنون در بازار آزاد بسته به مدل و شرایط فنی و بدنه بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا بیش از دو میلیارد تومان معامله می‌شود. اما آنچه این خودرو را خبرساز کرده، نه کیفیت فنی یا طراحی آن، بلکه قیمت عجیب و غیرمنطقی قطعات یدکی است.

بر اساس گزارش‌ها، قیمت میل‌لنگ این خودرو به ۱۸۷ میلیون تومان رسیده و تعمیر کامل موتور گاهی تا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست مالک می‌گذارد. هر شاتون نزدیک به ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و بلبرینگ چرخ جلو نیز حدود ۱۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. در کنار این موارد، نمد سقف حدود ۷۸ میلیون تومان، قاب ستون ۵ میلیون تومان، جفت چراغ جلو ۶۰ میلیون تومان و ساعتی گیربکس حدود ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که نگهداری از پژو ۲۰۰۸ عملاً به یک چالش جدی و پرهزینه برای مالکان تبدیل شده و قیمت قطعات آن حتی با خودرو‌های چند میلیاردی بازار برابری می‌کند.

کارشناسان معتقدند دلایلی، چون تیراژ بسیار محدود تولید، وابستگی به قطعات وارداتی، انحصار تأمین توسط ایساکو، نبود صرفه اقتصادی برای واردکنندگان شخصی و فقدان نظارت جدی بر بازار، باعث شکل‌گیری این بحران شده است.

با وجود این شرایط، ایران‌خودرو به‌عنوان عرضه‌کننده این محصول، تاکنون توضیح روشنی درباره چرایی قیمت‌های نجومی قطعات ارائه نکرده است. این در حالی است که در زمان عرضه، پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان یک کراس‌اوور خوش‌قیمت و به‌صرفه معرفی شد و ایران خودرو قول حمایت و خدمات پس از فروش کامل این خودرو را داد ؛ از نظر تحریمی هم این خودرو هیچ وابستگی رسمی به پژو فرانسه ندارد و ایران خودرو میتواند مانند دیگر محصولات مونتاژی خود قطعات آن را از "پژو سیتروئن چین"   تهیه و به بازار تزریق نماید .

به گزارش تابناک : اکنون و در شرایطی که بازار خودرو ایران با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده و نبود خدمات مناسب پس از فروش، اعتماد خریداران را بیش از پیش خدشه‌دار کرده و پژو ۲۰۰۸ را از یک انتخاب هیجان‌انگیز به یک ریسک پرهزینه تبدیل کرده است و ایران خودرو بار دیگر ثابت کرد حتی با خصولتی شدن هم قابل اعتماد نیست .

