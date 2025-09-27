به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سحر تاجبخش مسلمان، رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه پرونده سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ کشور با کاهش بیش از ۹۰ میلیمتری بارش نسبت به نرمال بسته شد، اظهار کرد: بیشترین کمبارشیها از نظر درصد کاهش بارش مربوط به استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۰ درصد کاهش است؛ اما از نظر میزان بارش بیشترین کمبارشیها مربوط به استانهای واقع در حاشیه رشته کوه زاگرس مانند چهارمحال بختیاری، کهگیلویه بویراحمد و لرستان بوده است.
وی افزود: کاهش شدید بارشها در حاشیه زاگرس به دلیل اینکه سرچشمه تأمین برخی از منابع آبی برای مناطق غربی و مرکزی ایران است، نگران کننده است.
وی اضافه کرد: میانگین بارش در استانهای حاشیه زاگرس بالاست برای مثال میانگین سالانه برخی مناطق حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر است؛ که امسال حدود ۴۰۰ میلیمتر کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: کمبارشی یعنی کاهش منابع آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی چراکه وقتی آب سطحی کاهش یابد یا آب سطحی نداشته باشید، برای تأمین نیازهای آبی حوزههای مختلف به منابع زیرزمینی رجوع میکنید که این موضوع سبب فشار مضاعف به منابع آبهای زیرزمینی میشود.
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت بارشی استان تهران، گفت: تهران متأسفانه جزو استانهای با بدترین شرایط بارشی در کشور است، البته شاید از لحاظ مقدار جزو بدترینها نباشد؛ ولی باتوجه به جمعیت و نیاز آبی که در استان متمرکز است، کمبود ۴۰ درصدی بارش نیز اثرات خیلی بیشتر و سنگینتری را در تنشهای اقتصادی اجتماعی ما خواهد داشت.
تاجبخش اظهار کرد: در شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد که ممکن است از لحاظ عدد بارشی کمبارشی خیلی سنگینی نداشته باشیم؛ ولی به لحاظ اینکه منابع خیلی زیادی برای مصرف آب وجود دارد، با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.
به گفته وی، از نظر دمایی نیز سال نسبتاً گرمی تجربه شد و دمای کل کشور حدود ۱.۲ درجه از میانگینهای بلندمدت بالاتر بود؛ اما میزان افزایش دما بهاندازه سال آبی قبل نبود؛ چراکه سال قبل بهخاطر تأثیرات النینو سال گرمتری بود.
وی افزود: بااینوجود بهصورت موردی امواج گرمایی برخی از مناطق کشور را تحتتأثیر قرارداد که طولانی مدت شد و در برخی مناطق کشور گرما تا اواخر شهریور نیز ادامه یافت.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امسال اگرچه رکورد دمایی ثبت نشد، اما گرمای هوا دنباله دار و متداوم بود و مردم این را بیشتر احساس کردند.
