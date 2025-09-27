۰۵/مهر/۱۴۰۴
Saturday 27 September 2025
۲۰:۵۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
ایران
بازدید
660
660
بازدید
پ
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریمها فعال میشود؟
در اینفوگرافیک زیر، تابناک به بررسی مکانیسم ماشه و فرایند بازگشت تحریمها پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۳۱۰۰۱
تاریخ انتشار:
۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۷
27 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۱۰۰۱
|
۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۷
27 September 2025
|
660
بازدید
660
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه
اسنپ بک
تحریم های ایران
بازگشت تحریم ها
خبر فوری
نسخه همیشگی علیآبادی برای مردم/ وقتی همه فصلها در تقویم وزیر نیرو «سخت» میشوند!
آگهیهای ارزان خودرو در دیوار و شیپور تلهاند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باورهای غلط درباره مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک!
اقدامات مجلس برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام مذاکرات تحمیلی/کدام سیاستها فشارهای ناشی از تحریمها را خنثی میکند؟
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
تهدید “ماشه” از سوی آلمان؛ ایران: پاسخ قاطع خواهیم داد!
تهدید ایران به خروج از NPT در پاسخ به اروپا
مکانیسم ماشه چیست و چرا تهدید اروپا علیه ایران بیپایه تلقی میشود؟
طرح فوری مجلس درباره NPT چگونه تدوین شد؟ / دولت موافق است؟
اینفوتابناک | راهکارهای اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه
عراقچی: اروپا خود را با توهم اسنپبک فریب ندهد
۳۱ تیر جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره مکانیسم ماشه
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
چرا ایران زودتر قطعنامه را نپذیرفت؟ / پاسخ ولایتی
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریمها فعال میشود؟
دیدار عراقچی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل + عکس
اینفوگرافیک: مروری بر گزارشهای آژانس از روند توافق برجام
رونمایی هدایای مردم به نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه + عکس
واکنش رئیس حشد الشعبی به تهدیدات نتانیاهو
محسن رضایی: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه مرتب زیر موشک بود
هیچ حصاری توان ایستادن مقابل همبستگی مردم را ندارد
شیخ نعیم قاسم: نبرد کربلایی انجام خواهیم داد
هشدار و همبستگی ایران و ونزوئلا درباره تهدیدات آمریکا
اپیدمی بیاعتمادی در استقلالِ ساپینتو؛ فروپاشی تمرکز با عدم نتیجهگیری و حواشی خود ساخته
زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد
چرا احتمال نمیدهیم که اسرائیل ایران را بمباران اتمی کند؟
توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در غزه
روایت علی ضیا از خفت گیریاش در روز روشن
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکتها خبر ندارند قطعه موشک میسازند
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
حرفهای معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
پزشکیان با ترامپ دیدار کند استیضاحش میکنیم
(۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال میشود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
(۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
(۹۱ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریمها
(۸۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!
(۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم میخواهند
(۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار میکند!
(۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
(۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمیتوانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
(۷۰ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هستهای تعیین شود
(۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
(۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!
(۵۹ نظر)
میگهای 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
(۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
(۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شدهاند به دادمان برسید
(۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aFl
tabnak.ir/005aFl
کپی شد