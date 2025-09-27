رونمایی هدایای مردم به نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه + عکس

پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد موجی از ابراز احساسات مردم به‌ویژه زنان، دختران و کودکان بودیم که تمایل داشتند دل‌نوشته‌ها، هدایا و دستاوردهای خود را به مرزبانان، سربازان وطن و خانواده‌های آنان تقدیم کنند.

به گزارش تابناک، حدود ۴۰۰۰ نامه، هنردستی، کاردستی برای رزمندگان پدافندی و موشکی جنگ ۱۲ روزه جمع شد که بخش قابل توجهی از این‌ها، آثار بانمک کودکانه و هنرمندانه زنان است که با خلوص دل و احساسات ناب، قدردانی خود را از فداکاری نیروهای مسلح بیان کرده‌اند.

مدیر کل امور زنان شهرداری تهران عنوان کرد: هرکس با سلیقه خود چیزهای ارزشمندی درست کرده بود. جنب و جوشی که در زنان شهر بعد از چندماه از وقوع جنگ برای اینکه این میراث ارزشمند را در شهر نگه‌دارند و قدردان آن باشند، می‌بینیم فوق العاده است.

مریم اردبیلی گفت: خوشحالم که در این روزهایی که شاید دشمن خیال می‌کند فرصتی برای تهدید علیه ملت ایران دارد یکبار دیگر شاهد هستیم که انسجام درونی ملت ایران که در خانواده‌های این شهر تنیده است، مورد خلل واقع نمی‌شود بلکه با هر تهدید به گونه‌ای بهتر از خودش تبدیل می‌شود.