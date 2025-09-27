شاگردان روبن آموریم در دیداری خارج از خانه در رقابتهای لیگ برتر انگلیس با سه گل مغلوب برنتفورد شدند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در اولین دیدار از هفته ششم لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۱۵ امروز (شنبه) تیمهای برنتفورد و منچستریونایتد در ورزشگاه جیتک کامیونیتی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۳ بر یک شاگردان کیت اندروز پایان یافت. شوت از راه دور ماتیاس ینسن در وقتهای اضافه بازی با واکنش ضعیف بایندر، تیر خلاصی بر تن این تیم بیمار بود.
ایگور تیاگو در دقایق ۸ و ۲۰ و ماتیاس ینسن در دقیقه ۵+۹۰ برای برنتفورد در این دیدار گلزنی کرد و بنیامین ششکو هم در دقیقه ۲۶ تنها گل شیاطینسرخ را به ثمر رساند. این اولین گل این مهاجم اسلوونیایی با پیراهن منچستریونایتد بود. برونو فرناندز کاپیتان منیونایتد هم در دقیقه ۷۶ یک ضربه پنالتی برای شیاطینسرخ از دست داد.
منچستریونایتد در این دیدار با ترکیب بایندر، دلیخت، مگوایر، شاو، دالو، اوگارته، فرناندز، دورگو، امبومو، کونیا و ششکو مقابل میزبان خود قرار گرفت.
برنتفورد با این برد ۷ امتیازی شد و خود را تا رده یازدهم جدول ردهبندی لیگ برتر انگلیس بالا کشید. شاگردان روبن آموریم هم با قبول سومین شکست فصل ۷ امتیازی باقی ماندند و به رده دوازدهم سقوط کردند.
