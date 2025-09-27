لاریجانی در مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0639\u0644\u06cc \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u062d\u0632\u0628\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a.