ماجرای قتل سوزناک مرد شیرازی به دست همسرش!

رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری خانمی ۶۲ ساله که همسرش را به دلیل اختلافات خانوادگی با مواد اشتغال‌زا به آتش کشیده بود، در شیراز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی ارسال گزارشی از کلانتری ۳۲ گلشن شیراز مبنی بر خودکشی مردی ۵۸ ساله با روش خودسوزی به انگیزه ورشکستگی به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی قرار گرفت.

وی افزود: اکیپ‌هایی از کارآگاهان پی‌جویی قتل و بررسی صحنه جرم، از محل بازدید و آثار و بقایای به جا مانده جمع آوری و مشخص شد مقتول جلوی مغازه در یک مکان ثابت و بدون هرگونه تحرکی یا فرار به طرفین، در همان مکان فوت کرده است، که از نظر کارآگاهان موضوع مشکوک به نظر می‌آید.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: سریعا با تحقیقات گسترده محلی، اخذ اظهارات شاهدین ماجرا، اقدامات فنی و پلیسی، مشخص شد که مقتول اختلافات خانوادگی و مالی با همسرش داشته است.

سرهنگ حافظی ادامه داد: در نهایت همسر مقتول دستگیر و در بازجویی فنی و پلیسی و مواجهه با دلایل و مدارک، اقرار کرد به دلیل اختلافات خانوادگی با مواد اشغال‌زا به درمغازه همسرم مراجعه و پس از پاشیدن بنزین به روی وی، اقدام به آتش زدنش کردم.

این مقام انتظامی عنوان داشت:ضمن تکمیل پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.