عطریانفر: واکنش تندروها ارزش توجه ندارد

با محمدعطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره واکنشهای تند برخی جریانهای سیاسی در مقابل رویکردهای سیاست خارجی دولت پزشکیان گفت: ایران واجد ظرفیت و اقتدار کافی است که بتواند مجدداً شرایط را به نفع خودش بهتر کند. روشها بهتناسب زمان میتواند تغییر کند و تحول گرایی در سازوکارها نباید ما را نگران کند و تصور کنیم اگر رویکرد را تغییر دهیم به این معناست که از گذشته انقلابی خود فاصله گرفتیم و به منافع خود لطمه زدهایم. بههیچعنوان اینطور نیست. اتخاذ روشها همواره از هدفگذاریهای ما در جهت تأمین منافع ملی تبعیت میکند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: اصلاً تندروها عددی نیستند که بپذیرند یا نپذیرند. وقتی در سطوح عالی کشور تدبیری صورت میگیرد و رئیسجمهور کارگزار تحقق منویات عالی نظام قرار میگیرد، افراطیون و تندروها نه منشأ اثر هستند و نه تحرکات و مخالفتهایشان میتواند مانع ورادع باشد.
او گفت: کشور و ملت وکارگزاران خدوم و صادق آن منتظر واکنش افراطیون نمیمانند. رفتار تندروها ساختارشکن و آسیبزننده است. من مخالف این نیستم که از ناحیه مسئولان صاحب ید، که ممکن است پیامشان اثرگذار باشد یا ابزار کنترل داشته باشند، جلوی افراطیون را بگیرند. اما در مقام تامین مصالح ملی نباید تعلل و تاخیر کرد و منتظر آرام شدن تندروها شد. افراطیون هیچگاه قرارشان نیست حتی در برابر درستترین استدلالها قانع شوند.
عطریانفر تاکید کرد: آنان جرثومهایی هستند که هیاهو دارند و صدایشان طبل توخالی است. آنها البته حق ندارند بنا به دریافتهای شخصی خود به منفعت ملی خدشه وارد کنند. منافع ملی و ابعاد ان در موقعیتهای مهم و کلیدی کشور رقم میخورد و عناصری که در حد فهم اندک و بضاعت محدود خود موضعگیری میکنند، نقشی ندارند و نباید عامل بازدارنده باشند. نباید ترسید و نگران بود و البته نباید هم از کنارشان ساده گذر کرد. باید سعی کنیم قانعشان کنیم ولو امیدی بدان نداشته باشیم. افراطیون بخش اندک و ناچیزی از جامعه را تشکیل میدهند. حداقل اگر همراه نمیشوند باید به آنها یادآوری کرد که در این کشور منافع ملی مهمتر از منافع گروهی و قبیلهای است.
