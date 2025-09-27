En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عطریانفر: واکنش تندروها ارزش توجه ندارد

عطریانفر گفت: کشور و ملت وکارگزاران خدوم و صادق آن منتظر واکنش افراطیون نمی‌مانند. رفتار تندروها ساختارشکن و آسیب‌زننده است. من مخالف این نیستم که از ناحیه مسئولان صاحب ید، که ممکن است پیام‌شان اثرگذار باشد یا ابزار کنترل داشته باشند، جلوی افراطیون را بگیرند. اما در مقام تامین مصالح ملی نباید تعلل و تاخیر کرد و منتظر آرام شدن تندروها شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۶۱
| |
5 بازدید
عطریانفر: واکنش تندروها ارزش توجه ندارد

با محمدعطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره واکنش‌های تند برخی جریان‌های سیاسی در مقابل رویکرد‌های سیاست خارجی دولت پزشکیان گفت: ایران واجد ظرفیت و اقتدار کافی است که بتواند مجدداً شرایط را به نفع خودش بهتر کند. روش‌ها به‌تناسب زمان می‌تواند تغییر کند و تحول گرایی در سازوکار‌ها نباید ما را نگران کند و تصور کنیم اگر رویکرد را تغییر دهیم به این معناست که از گذشته انقلابی خود فاصله گرفتیم و به منافع خود لطمه زده‌ایم. به‌هیچ‌عنوان این‌طور نیست. اتخاذ روش‌ها همواره از هدف‌گذاری‌های ما در جهت تأمین منافع ملی تبعیت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: اصلاً تندرو‌ها عددی نیستند که بپذیرند یا نپذیرند. وقتی در سطوح عالی کشور تدبیری صورت می‌گیرد و رئیس‌جمهور کارگزار تحقق منویات عالی نظام قرار می‌گیرد، افراطیون و تندرو‌ها نه منشأ اثر هستند و نه تحرکات و مخالفت‌هایشان می‌تواند مانع ورادع باشد.

او گفت: کشور و ملت وکارگزاران خدوم و صادق آن منتظر واکنش افراطیون نمی‌مانند. رفتار تندرو‌ها ساختارشکن و آسیب‌زننده است. من مخالف این نیستم که از ناحیه مسئولان صاحب ید، که ممکن است پیام‌شان اثرگذار باشد یا ابزار کنترل داشته باشند، جلوی افراطیون را بگیرند. اما در مقام تامین مصالح ملی نباید تعلل و تاخیر کرد و منتظر آرام شدن تندرو‌ها شد. افراطیون هیچگاه قرارشان نیست حتی در برابر درست‌ترین استدلال‌ها قانع شوند.

عطریانفر تاکید کرد: آنان جرثوم‌هایی هستند که هیاهو دارند و صدایشان طبل توخالی است. آنها البته حق ندارند بنا به دریافت‌های شخصی خود به منفعت ملی خدشه وارد کنند. منافع ملی و ابعاد ان در موقعیت‌های مهم و کلیدی کشور رقم می‌خورد و عناصری که در حد فهم اندک و بضاعت محدود خود موضع‌گیری می‌کنند، نقشی ندارند و نباید عامل بازدارنده باشند. نباید ترسید و نگران بود و البته نباید هم از کنارشان ساده گذر کرد. باید سعی کنیم قانع‌شان کنیم ولو امیدی بدان نداشته باشیم. افراطیون بخش اندک و ناچیزی از جامعه را تشکیل می‌دهند. حداقل اگر همراه نمی‌شوند باید به آنها یادآوری کرد که در این کشور منافع ملی مهم‌تر از منافع گروهی و قبیله‌ای است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
افراطیون منافع عالی کشور تامین منافع ملی
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صحنه‌گردان تجمعات در میدان پاستور به دنبال چیست؟
هشدار به افراطیون: خروج از NPT، تله دشمن است
حمله کیهان به محسن هاشمی: «افراطیون»؛ جعلی و بی‌محتواست
سر بریدن کودک فلسطینی در آمریکا به دست افراطیون
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۱ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۸۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۷۰ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aF7
tabnak.ir/005aF7