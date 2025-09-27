پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت مادر حدادعادل

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشت مادر گرامی آقای دکتر حداد عادل را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر حدّاد عادل (دام توفیقه)

درگذشت والده‌ی مکرّمه‌ی آن جناب را تسلیت عرض می‌کنم. تربیت فرزند ارجمندی، چون جنابعالی و شهید عزیز، مجید حدّاد عادل، فضیلت بزرگی برای آن بانوی گرامی است.

رحمت و رضوان بر ایشان و بر والد شریف و بزرگوارتان.

سیّدعلی خامنه‌ای

۵ مهر