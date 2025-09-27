درخواست ایران برای اخراج اسرائیل از پارالمپیک

رئیس کمیته پارالمپیک ایران ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار تعلیق عضویت این رژیم در کمیته بین‌المللی پارالمپیک شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران و مشاور ویژه رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، که در کنفرانس و مجمع عمومی کمیته بین‌المللی پارالمپیک در کره جنوبی شرکت کرده است، در سخنرانی خود ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، خواستار تعلیق عضویت این رژیم در کمیته بین‌المللی پارالمپیک شد.

وی با اشاره به قتل‌عام بیش از ۶۵ هزار زن و کودک فلسطینی، محاصره و گرسنگی دادن مردم این سرزمین و همچنین اقدامات خصمانه علیه ایران و دیگر کشورها، تأکید کرد: جامعه جهانی پارالمپیک نمی‌تواند در برابر چنین جنایات آشکاری سکوت کند.

رئیس کمیته پارالمپیک ایران همچنین در این نشست از رفع تعلیق عضویت کمیته‌های ملی روسیه و بلاروس حمایت کرد.

پیشنهاد کارگری برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی با استقبال و حمایت گسترده بسیاری از کشور‌های مسلمان و سایر کشور‌های حاضر در مجمع عمومی همراه شد.

مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک طی روز‌های ۴ و ۵ مهر ماه به میزبانی سئول پایتخت کره جنوبی برگزار و طی آن اندرو پارسونز برای سومین بار به عنوان رئیس IPC انتخاب شد.