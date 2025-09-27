مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده است. این رقم نسبت به مرداد ماه ۲.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم سالانه کشور ۳۷.۵ درصد اندازه‌گیری شده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۴۵.۳ درصد رسید

به گزارش تابناک به نقل از نسیم آنلاین؛ بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد خانوار‌های ایرانی به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان هزینه می‌کنند.

جزئیات شاخص قیمت مصرف‌کننده

شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ به عدد ۳۸۴.۶ واحد رسید که:

· نسبت به مرداد ماه: ۳.۸ درصد افزایش

· نسبت به شهریور ۱۴۰۳: ۴۵.۳ درصد افزایش

· در ۱۲ ماه منتهی به شهریور: ۳۷.۵ درصد افزایش

تحلیل انواع تورم

تورم نقطه‌به‌نقطه

این شاخص که تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه می‌گیرد، با ۲.۹ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد ماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است.

تورم ماهانه

تورم ماهانه شهریور نسبت به مرداد ۳.۸ درصد ثبت شده که بیشترین افزایش مربوط به گروه:

· خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات: ۵.۲ درصد

· کالا‌های غیرخوراکی و خدمات: ۳.۰ درصد

تورم سالانه

نرخ تورم سالانه که متوسط تغییرات ۱۲ ماه اخیر را نشان می‌دهد، به ۳۷.۵ درصد رسیده که نسبت به مرداد ماه ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

توزیع تورم در دهک‌های درآمدی

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد:

· دهک اول (کم‌درآمدترین): ۳۸.۴ درصد

· دهک دهم (پردرآمدترین): ۳۶.۸ درصد

· فاصله تورمی دهک‌ها: ۱.۶ واحد درصد

این ارقام نشان می‌دهد فاصله تورمی بین دهک‌های مختلف نسبت به مرداد ماه ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.

این گزارش حاکی از ادامه روند افزایشی تورم در کشور است که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید خانوار‌ها داشته و نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد برای کنترل آن می‌باشد.