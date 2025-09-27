En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حکمرانی جزیره‌ای و ضعف دیپلماسی، مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری ایران

به‌مناسبت روز جهانی گردشگری (۲۷ سپتامبر) و آغاز هفته گردشگری در ایران، دکتر محمد فرزاد میرزایی قلعه، معاون ایرانیان خارج از کشور و مدیر اندیشکده گردشگری هویت‌محور، در یادداشتی به مهم‌ترین چالش‌های فراروی نظام گردشگری کشور پرداخت.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۴۷
| |
184 بازدید
حکمرانی جزیره‌ای و ضعف دیپلماسی، مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری ایران

به گزارش تابناک؛ وی با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل ایران در عرصه‌های طبیعی، تاریخی و تمدنی، خاطرنشان کرد: «گردشگری ایران به دلیل مشکلات مزمن و ساختاری نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بیابد.»

میرزایی قلعه مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری را در چند محور کلان برشمرد: فقدان حکمرانی منسجم، ضعف دیپلماسی گردشگری، ناکارآمدی مدیریت مقصد، ناهماهنگی بین‌نهادی، کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند و نبود نظام آموزشی کارآمد برای تربیت منابع انسانی متخصص.

وی در ادامه، نبود اختیار کافی برای وزارتخانه میراث فرهنگی، ضعف شدید در برندسازی ملی و فقدان استراتژی مؤثر بازاریابی بین‌المللی را از چالش‌های بنیادین دانست و گفت: تصویر نادرست ایران در بازار جهانی و غیبت ابزار‌های تبلیغاتی نوین مانع جدی جذب گردشگران خارجی است.

میرزایی قلعه تأکید کرد: تدوین نقشه راه جامع گردشگری ملی، ایجاد شورای عالی حکمرانی گردشگری و طراحی برند ملی ایران در سطح جهانی از ضرورت‌های فوری است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میراث فرهنگی جذب گردشگران خارجی گردشگری
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف تازه باستان‌شناسان در ۲ کیلومتری تخت جمشید
عکس: جشنواره «نوروز زراعی» در روستای دیرستان
بازگشت الواح تاریخی جدید به ایران
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۷۶ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aEt
tabnak.ir/005aEt