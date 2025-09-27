به گزارش تابناک؛ وی با تأکید بر ظرفیتهای بیبدیل ایران در عرصههای طبیعی، تاریخی و تمدنی، خاطرنشان کرد: «گردشگری ایران به دلیل مشکلات مزمن و ساختاری نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بیابد.»
میرزایی قلعه مهمترین موانع توسعه گردشگری را در چند محور کلان برشمرد: فقدان حکمرانی منسجم، ضعف دیپلماسی گردشگری، ناکارآمدی مدیریت مقصد، ناهماهنگی بیننهادی، کمبود سرمایهگذاری هدفمند و نبود نظام آموزشی کارآمد برای تربیت منابع انسانی متخصص.
وی در ادامه، نبود اختیار کافی برای وزارتخانه میراث فرهنگی، ضعف شدید در برندسازی ملی و فقدان استراتژی مؤثر بازاریابی بینالمللی را از چالشهای بنیادین دانست و گفت: تصویر نادرست ایران در بازار جهانی و غیبت ابزارهای تبلیغاتی نوین مانع جدی جذب گردشگران خارجی است.
میرزایی قلعه تأکید کرد: تدوین نقشه راه جامع گردشگری ملی، ایجاد شورای عالی حکمرانی گردشگری و طراحی برند ملی ایران در سطح جهانی از ضرورتهای فوری است.
