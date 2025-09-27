En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس‌جمهور: فتوای رهبری را اجرا می‌کنیم

«مسعود پزشکیان» بامداد امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه جهان معطوف به برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، حضور و سخنرانی در این مجمع فرصتی بود که ما مواضع خود را بیان کنیم. تلاش کردیم که صدای مظلومیت مردم و شهدای کشور و حقانیت کشورمان را بیان کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۳۸
| |
1889 بازدید
|
۲
رئیس‌جمهور: فتوای رهبری را اجرا می‌کنیم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه صدای مظلومیت و حقانیت مردم و شهدای عزیز کشورمان را به گوش جهانیان رساندیم، گفت: درخصوص مکانیسم پس‌گشت به تفاهمی نرسیدیم چرا که درخواست آمریکایی‌ها غیرقابل قبول است، آنها درخواست می‌کنند تمام اورانیوم غنی شده خود را به آنها بدهیم و در عوض آنها به ما سه ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
 
 به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ «مسعود پزشکیان» بامداد امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران، در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه جهان معطوف به برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، حضور و سخنرانی در این مجمع فرصتی بود که ما مواضع خود را بیان کنیم. تلاش کردیم که صدای مظلومیت مردم و شهدای کشور و حقانیت کشورمان را بیان کنیم.
 
رئیس‌جمهور افزود: در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارها و گفت‌وگوهای بسیار خوبی با رئیس‌جمهور فرانسه و روسای جمهور و نخست وزیران کشورهای فنلاند، سوئیس، نروژ، عراق، بولیوی و رئیس‌ شورای اروپا داشتیم. مواضع و دیدگاه‌های خود را بیان کردیم و درمورد برنامه هسته‌ای و نحوه تعاملات خود سخن نیز گفتیم.
 
وی ادامه داد:با طرف‌های اروپایی به نتیجه رسیدیم اما نگاه آمریکا چیز دیگری است و طبیعی است که درخصوص مکانیسم پس‌گشت به تفاهمی نرسیدیم چرا که درخواست آمریکایی‌ها غیرقابل قبول است و می خواهند تمام اورانیوم غنی شده خود را به آنها بدهیم و در عوض آنها به ما سه ماه فرصت بدهند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
 
پزشکیان تصریح کرد: آنها چند ماه دیگر درخواست دیگری مطرح و خواهند گفت که می‌خواهیم اسنپ‌بک را آغاز کنیم. اگر قرار باشد، بین خواسته غیرمنطقی آنها و اسنپ‌بک یکی را انتخاب کنیم، آن اسنپ بک خواهد بود که با وجود آن نیز تمام مشکلات خود را حل خواهیم کرد.
 
رئیس‌جمهور با بیان اینکه درصورت فعال شدن اسنپ‌بک تمهیدات لازم اندیشیده شده است، گفت: با توجه به ارتباطاتی که با همسایگان، کشورهای بریکس و شانگهای داریم، و همچنین مردم عزیز ایران که به کشور و تمامیت ارضی و عزت و سربلندی خود اعتقاد و باور دارند، از این وضعیت خارج خواهیم شد.
 
نهضت نفرت از رژیم صهیونیستی شکل گرفته است
 
وی تاکید کرد: اقدامات اسرائیل و پشتیبانی که آمریکا از آن می‎‌کند برای تمام آزادگان عالم،‌ جز نفرت چیزی به دنبال ندارد و این روند در گفت‌وگوهای بین‌المللی شکل گرفته است و امیدواریم که نهضت نفرت مردم جهان از اسرائیل به سرعت آثار خود را نمایان کند.
 
پزشکیان در ادامه به دیدارها، گفت‌وگوها و جلسات برگزار شده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اشاره و تصریح کرد: تلاش کردیم از طریق دیپلماسی، سیاست و سلامت فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را به گوش افراد برسانیم و اعلام کنیم که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و آنچه اسرائیل و آمریکا می‌گویند نمایشی است برای متهم کردن ایران.
 
ایران به دنبال سلاح هسته ای نبوده، نیست و نخواهد بود
 
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود، تاکید کرد: این دستور و فتوای رهبر انقلاب است. ممکن است برخی در ایران به دنبال ذهنیت‌های دیگری باشند اما دکترین عملیاتی و آنچه باید اجرا شود، بیانات و سیاست رهبر انقلاب است که ما در مسیر آن حرکت خواهیم کرد.
 
وی درخصوص تصمیم ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: در ضمن اینکه جلسات را برگزار کردیم، تیم سیاست خارجی ما و دکتر عراقچی با نمایندگان کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا کشورهای اسلامی جلسات متعددی برگزار کردند و در نهایت اینگونه نیست که آسمان به زمین بیاید و ما تسلیم شویم.
 
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر ضعیف باشیم ما را خرد خواهند کرد، گفت: باید تلاش کنیم قدرت خود را در تمام زمینه‌ها از ارتباطات با یکدیگر گرفته تا مسائل علمی و فرهنگی افزایش دهیم و اگر قدرت پیدا کنیم و با هم وحدت و انسجام داشته باشیم، باکی از این بحران‌ها نیست. روندی است که باید طی شود و حقانیت نظام جمهوری اسلامی این است که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اینها به دنبال ایجاد واهمه از جهان هستند.
 
پزشکیان در پایان تاکید کرد: آنکه جهان و منطقه را به سوی خونریزی می‌برد، صهیونیست‌ها هستند. روشن است که چه فجایعی در غزه، فلسطین، لبنان و سایر کشورها به بار آورده‌اند که متاسفانه دنیا نظاره‌گر آن است و کسانی که پشتیبان این اقدامات شنیع هستند به مرور منزوی‌تر خواهند شد و تاریخ و آینده در رابطه با این جنایات قضاوت محکم و مناسبی خواهد داشت که از اینها به جز زشتی و پلیدی به جا نخواهد ماند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور مسعود پزشکیان سفر به نیویورک سلاح هسته ای فتوای رهبری خبر فوری سازمان ملل ساخت سلاح هسته ای ایران آمریکا اورانیوم غنی شده
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از تصاویر منتخب رویترز از اعتراضات مردمی نیویورک
توصیه ضرغامی به پزشکیان درباره سفر اخیر به آمریکا
اخطار علی لاریجانی به آمریکا و اسرائیل
واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اظهارات پزشکیان
پزشکیان: باید جلوی اسرائیل را گرفت
نخستین سخنان رئیس جمهور بعد از رسیدن به آمریکا
ادعای رژیم اسرائیل درباره میران اورانیوم غنی شده ایران
روحانی راهی نیویورک شد
تصاویر جالب از حال و هوای هواپیمای حامل پزشکیان در مسیر نیویورک
عکس: مصاحبه فرید زکریا، مجری CNN با پزشکیان
ابطحی: نیویورک، ایستگاه گفتگوی مقتدرانه است
دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب پیش از سفر به آمریکا
دیدار رئیس جمهور با نخبگان سیاسی ایرانی مقیم آمریکا
 دیدار ولیعهد کویت با پزشکیان+عکس
تقدیر آبه از فتوای رهبر انقلاب درباره سلاح هسته‌ای
ترامپ: هیأت نمایندگی ایران می تواند به نیویورک بیاید
عراقچی: فتوای رهبری، سد مطلق ساخت بمب اتم
ایران تا ساخت سلاح هسته‌ای چقدر فاصله دارد؟
بایدن: باید مطمئن شویم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند
دلیل روحانی برای اصرار به رفتن به سازمان ملل
چرا سفر پزشکیان به نیویورک بسیار مهم است؟!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
5
2
پاسخ
اییییییی دورود بر شرفتت پیرمرد پرحاشیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
1
6
پاسخ
علی برکت الله اقای پزشکیان،دلار هایی که هفته قبل خریدم نود هزارتومان تا اخر این هفته میشه دویست هزارتومان،دمت گرم اقای پزشکیان واقای عراقچی
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۷۶ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aEk
tabnak.ir/005aEk