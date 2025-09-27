En
کشف ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در دامغان سمنان

سردار سیدموسی حسینیی اظهار کرد: کارکنان انتظامی شهرستان دامغان با اشرافیت اطلاعاتی، پی بردند چند نفر به صورت غیرمجاز اقدام به استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در شهرک صنعتی و همچنین در منزل مسکونی داخل شهر، کرده اند.
کشف ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در دامغان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در شهرستان دامغان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان سمنان، سردار سیدموسی حسینیی با اعلام این خبر اظهار کرد: کارکنان انتظامی شهرستان دامغان با اشرافیت اطلاعاتی، پی بردند چند نفر به صورت غیرمجاز اقدام به استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در شهرک صنعتی و همچنین در منزل مسکونی داخل شهر، کرده‌اند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی دامغان با هماهنگی قضایی، در قالب چند اکیپ به مناطق مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی آن ۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و فاقد مجوز کشف کردند.

سردار حسینی از دستگیری دو متهم در این راستا خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه فعالیت غیرمجاز ماینر باعث ایراد خسارت به تجهیزات شبکه برق خواهد شد، خاطرنشان کرد: پلیس به صورت مستمر با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج ارز دیجیتال برخورد می‌کند.

