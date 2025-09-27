به منظور رصد و پایش ویروسهای در گردش بیماریهای حاد تنفسی، دیدهوری مولتی پلکس (۲۱ پاتوژن تنفسی) در دانشگاههای منتخب علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی و هرمزگان از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ شروع شده و همچنان ادامه دارد.
بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و بر اساس آخرین نتایج این پایش، تعداد ۹۳ نمونه از نظر ۲۱ پاتوژن تنفسی در شهریور ماه سال جاری، تحت آزمایش قرار گرفت.
نتایج بیانگر این است که ویروس کووید-۱۹ با ۱۵.۱ درصد، رینوویروس با ۱۲.۹ درصد و سایر کروناویروسها (به جز کووید۱۹) ویروسهای آنفلوانزا با ۳.۲ درصد در راس ویروسهای در گردش هستند.
درصد فراوانی ویروسهای تنفسی شناسایی شده در شهریور ماه سال جاری، در نمودار زیر نمایش داده میشود:
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید