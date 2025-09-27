در نشستی با حضور نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، فرماندار کنگان و سرپرست باشگاه استقلال تهران، تفاهم‌نامه راه‌اندازی آکادمی فوتبال باشگاه استقلال در جنوب این استان منعقد شد.

به گزارش تابناک؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ضمن تشکر از پیگیری‌های نمایندهٔ جنوب استان در مجلس گفت: این آکادمی باهدف کشف و شناسایی استعداد‌های فوتبالی و راه‌اندازی مدرسه فوتبال در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر شروع بکار خواهد کرد.

موسی کشتکار از حمایت هلدینگ خلیج‌فارس و همکاری باشگاه استقلال تشکر و خاطرنشان کرد: در حوزهٔ استعدادیابی ورزشی برنامه‌های مطلوبی در دستور کار داریم که برخی از آنها با مشارکت باشگاه‌ها و تیم‌های بزرگ در رشته‌های مختلف در سراسر استان انجام خواهد شد.