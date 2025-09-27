به گزارش تابناک؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ضمن تشکر از پیگیریهای نمایندهٔ جنوب استان در مجلس گفت: این آکادمی باهدف کشف و شناسایی استعدادهای فوتبالی و راهاندازی مدرسه فوتبال در شهرستانهای جنوبی استان بوشهر شروع بکار خواهد کرد.
موسی کشتکار از حمایت هلدینگ خلیجفارس و همکاری باشگاه استقلال تشکر و خاطرنشان کرد: در حوزهٔ استعدادیابی ورزشی برنامههای مطلوبی در دستور کار داریم که برخی از آنها با مشارکت باشگاهها و تیمهای بزرگ در رشتههای مختلف در سراسر استان انجام خواهد شد.
