پسر استیو ویتکاف اخیرا برای جلب‌نظر ترامپ، از کشورهای خلیج فارس از جمله قطر که قبلا در پروژه‌های خانوادگی ویتکاف سرمایه‌گذاری کرده، درخواست پول کرده است.

در حالی که استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ به خاورمیانه، مذاکرات آتش‌بس حساسی را بین رژیم صهیونیستی و حماس در سال جاری انجام می‌داد، پسرش الکس در ماموریت دیگری بود. او بی‌سروصدا میلیاردها دلار از برخی از همان دولت‌هایی که نمایندگانشان در مذاکرات صلح با پدرش شرکت داشتند، پول درخواست می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته سخنگوی صندوق ثروت ملی قطر، الکس ویتکاف، قطر، میانجی مذاکرات غزه و متحد کلیدی ایالات متحده در خاورمیانه، را برای یک صندوق سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده با تمرکز بر پروژه‌های املاک و مستغلات تجاری در ایالات متحده، متقاعد کرد.

به گفته افراد مطلع، او بعدا با گفتن اینکه میلیاردها دلار از صندوق‌های وابسته به دولت در قطر، امارات متحده عربی و کویت دریافت کرده است، سرمایه‌گذاران بالقوه را به خود جذب کرد. این صندوق املاک و مستغلات پتانسیل ایجاد صدها میلیون دلار درآمد برای گروه ویتکاف، که استیو ویتکاف در سال ۱۹۹۷ تأسیس کرد، را داشت. او پس از فروش بخشی از سهام خود در سال جاری، همچنان مالک بخشی از این شرکت است.

صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر، و همچنین فعالیت‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی الکس ویتکاف در کشورهای خلیج فارس، نمونه قابل توجه دیگری از تلاش خانواده ویتکاف برای سودآوری از نزدیکی پدر خود به رئیس جمهور آمریکاست.

استیو ویتکاف و پسر دیگرش، زک، در حال حاضر با اتهاماتی مبنی بر زیر پا گذاشتن مرزهای اخلاقی از طریق سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال با خانواده ترامپ، که آنها نیز در خاورمیانه معاملاتی انجام داده‌اند، روبرو هستند.

نیویورک تایمز اسناد مربوط به صندوق تهیه شده توسط گروه ویتکاف را بررسی کرد و با افرادی که با پیشنهادات او به سرمایه‌گذاران آشنا بودند، صحبت کرد.

الکس ویتکاف حدود یک ماه پیش به سوالات سرمایه‌گذاران بالقوه در مورد این صندوق پاسخ می‌داد. اما کمی پس از آنکه روزنامه تایمز در مورد این صندوق سوال کرد، آنا لاپورت، سخنگوی گروه ویتکاف، گفت که این طرح‌ها که او آنها را «مقدماتی» توصیف کرد، کنار گذاشته شده‌اند. او گفت: «آنها با این صندوق پیش نمی‌روند.»

ملانی دان، سخنگوی سازمان سرمایه‌گذاری قطر، تایید کرد که الکس ویتکاف پیشنهاد صندوق ثروت ملی را مطرح کرده است، اما گفت که پس از بحث‌های داخلی، تصمیم گرفته شده که در آن سرمایه‌گذاری نشود.

خبر درخواست اخیر خانواده ویتکاف‌ از قطری‌ها، جدیدترین نمونه از فعالیت‌های این خانواده در منطقه‌ای است که استیو ویتکاف اکنون نماینده ایالات متحده است و در حالی که برخی از روابط مالی ویتکاف‌ها با خاورمیانه علنی شده است، تحقیقات تایمز نشان داد که روابط تجاری با قطر گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد.

همین اواخر، در ماه مه، گروه ویتکاف ۱۰۰ میلیون دلار از یک صندوق مالی که توسط شرکت سهام خصوصی آپولو گلوبال منیجمنت اداره می‌شود و بخشی از آن متعلق به قطر است، دریافت کرد.



ویتکاف در قطر

طبق یافته‌های تایمز، رابطه خانواده ویتکاف‌ با قطر به اولین دولت ترامپ برمی‌گردد، زمانی که دولت این کشور کوچک و نفت‌خیز شروع به استفاده از سرمایه‌گذاری‌ها برای جلب توجه افراد نزدیک به ترامپ از جمله استیو ویتکاف کرد. زمانی که ترامپ به کاخ سفید بازگشت، این رابطه تکامل یافته بود و گروه ویتکاف قطر را به عنوان منبع اصلی تأمین مالی می‌دید.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، بدون اشاره به سوالات مفصلی که تایمز برای اظهار نظر در مورد این مقاله ارسال کرده بود، گفت: «این یک تهمت ساختگی دیگر از سوی نیویورک تایمزِ شکست‌خورده علیه استیو ویتکاف است.»

او گفت ویتکاف در حال «نهایی کردن» فرآیند واگذاری شرکت خود است.

دیوید وارینگتون، مشاور کاخ سفید، در بیانیه‌ای جداگانه گفت که ویتکاف «رعایت قوانین اخلاقی دولت را جدی می‌گیرد.»

قطر از صندوق ثروت ملی ۵۵۷ میلیارد دلاری خود، یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان، برای افزایش نفوذ جهانی، سرمایه‌گذاری در اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و گروه‌های لابی‌گری استفاده کرده است. در ایالات متحده، یکی از نقاط کانونی، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات بوده است. از سال ۲۰۱۴، قطر بیش از ۴ میلیارد دلار تنها در بازار منهتن سرمایه‌گذاری کرده و هتل پلازا، سنت رجیس و سهامی در ساختمان امپایر استیت و سایر املاک را خریداری کرده است. در سال ۲۰۱۷، تلاش قطر برای نفوذ تقریباً به شکست انجامید.

ماجد علی الانصاری، سخنگوی دولت قطر، تلاش برای ایجاد رابطه با استیو ویتکاف به منظور جلب نظر ترامپ را تکذیب و خاطرنشان کرد که قطر و ایالات متحده مدت‌هاست که روابط نزدیکی دارند. الانصاری افزود: «تصمیمات سرمایه‌گذاری قطر کاملاً جدا از دیپلماسی نگه داشته می‌شوند.»