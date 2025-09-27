به گزارش تابناک به نقل از سینما اعتماد؛ فیلم سینمایی «بازی را بکش» به کارگردانی محمد ابراهیم عزیزی و نویسندگی لادن شیرمرد و محمدابراهیم عزیزی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی با نام بین المللی «پاهای گلی» (muddy foot) در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارد و با فیلمهایی مانند «در جریان» ساخته هونگ سانگ-سو کارگردان صاحب سبک کرهای که در هفتاد و هفتمین جشنواره لوکارنو حضور داشته و فیلم فرانسوی «قصه سلیمان» ساخته بوریس لوژکین که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن ۲۰۲۴ حضور داشت و فیلم «یونان» ساخته امیر فاخر الدین که در جشنواره برلین امسال حضور داشت، در رقابت خواهد بود.
هجدهمین جشنواره فیلم شرق و غرب، کلاسیک و آوانگارد اورنبورگ از ۱۱ تا ۱۷ مهر (۳ تا ۹ اکتبر) در روسیه برگزار خواهد شد.
