باران شدید باران، مدارس این شهر را تعطیل کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان مرزی بندر آستارا در پی سیلابی شدن معابر شهری ناشی از بارشهای شدید، کلیه مدارس ابتدایی در محدوده شهری آستارا در نوبت صبح امروز ۵ مهر تعطیل اعلام شد.
علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این رابطه از تعطیلی کلیه مدارس ابتدایی شهری شهر آستارا در نوبت صبح امروز شنبه، ۵ مهر خبر داد و اظهار کرد: به دلیل شدت بارشهای باران و سیلابیشدن معابر، این تصمیم به منظور حفظ سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است.
وی از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری در معابر آبگرفته خودداری کنند.
درمانی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران شهرستان تصمیم به تعطیلی مدارس ابتدایی در محدوده شهری آستارا برای نوبت صبح گرفت.
وی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی، شهروندان خصوصاً والدین گرامی از تردد غیرضروری در معابر پرخطر خودداری کرده و منتظر اطلاعرسانیهای بعدی درباره وضعیت فعالیت مدارس در نوبت عصر باشند.
بر اساس گزارشهای میدانی، از بامداد امروز بارشهای شدید در آستارا موجب آبگرفتگی خیابانها و اختلال در تردد خودروها و عابران شده است. نیروهای خدمات شهری و امدادی برای تخلیه آب و بازگشایی مسیرها در حال انجام عملیات هستند.
