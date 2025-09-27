En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

باران شدید باران، مدارس این شهر را تعطیل کرد

باران شدید مدارس ابتدایی شهر آستارا را در نوبت صبح تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۱۲
| |
1004 بازدید
باران شدید باران، مدارس این شهر را تعطیل کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به دستور ستاد مدیریت بحران شهرستان مرزی بندر آستارا در پی سیلابی شدن معابر شهری ناشی از بارش‌های شدید، کلیه مدارس ابتدایی در محدوده شهری آستارا در نوبت صبح امروز ۵ مهر تعطیل اعلام شد.

علی درمانی، فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در این رابطه  از تعطیلی کلیه مدارس ابتدایی شهری شهر آستارا در نوبت صبح امروز شنبه، ۵ مهر خبر داد و اظهار کرد: به دلیل شدت بارش‌های باران و سیلابی‌شدن معابر، این تصمیم به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وی از شهروندان خواست تا از تردد غیرضروری در معابر آب‌گرفته خودداری کنند.

درمانی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران شهرستان تصمیم به تعطیلی مدارس ابتدایی در محدوده شهری آستارا برای نوبت صبح گرفت.

وی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی، شهروندان خصوصاً والدین گرامی از تردد غیرضروری در معابر پرخطر خودداری کرده و منتظر اطلاع‌رسانی‌های بعدی درباره وضعیت فعالیت مدارس در نوبت عصر باشند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، از بامداد امروز بارش‌های شدید در آستارا موجب آب‌گرفتگی خیابان‌ها و اختلال در تردد خودروها و عابران شده است. نیروهای خدمات شهری و امدادی برای تخلیه آب و بازگشایی مسیرها در حال انجام عملیات هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آستارا سیلابی شدن معابر مدارس ابتدایی
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس | رفت و آمد مردم در خیابان‌های سیلابی آستارا
مرگ تلخ و دسته‌جمعی گنجشک‌ها در آستارا
چین و روسیه؛ پشتوانه خط‌آهن رشت–آستارا!
زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری آستارا / دریای خزر لرزید
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۹۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۶۵ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۶۵ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aEK
tabnak.ir/005aEK