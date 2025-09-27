ارزش معامله تیک تاک فاش شد

ترامپ دستور اجرایی مربوط به معامله تیک تاک را امضا کرد و مشخص شد بهای این معامله ۱۴ میلیارد دلار است.از سوی دیگر گزارش ها نشان می دهد بایت دنس همچنان نقش مهمی در این اپ در آمریکا خواهد داشت.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای دستور اجرایی طرحش برای فروش شاخه آمریکایی تیک تاک به سرمایه گذاران آمریکایی و جهانی را ارائه کرد. به گفته جی دی ونس معاون رئیس جمهور، شرکت آمریکایی جدید ارزشی حدود ۱۴ میلیارد دلار خواهد داشت.

انتشار دستور اجرایی مذکور نشان می‌دهد ترامپ در فروش دارایی‌های آمریکایی تیک تاک به پیشرفتی دست یافته اما جزئیات متعددی همچنان نامشخص است، از جمله آنکه شرکت آمریکایی چگونه از مهمترین دارایی تیک تاک که در واقع همان الگوریتم توصیه محتواست، استفاده می‌کند.

ونس در این باره به خبرنگاران گفت: در انجام معامله طرف چینی کمی مقاومت کرد اما نکته بنیادینی که ما می‌خواستیم به دست بیاوریم، فعال نگه داشتن تیک تاک بود، علاوه بر آن می‌خواستیم مطمئن شویم طبق قانون از داده‌های شهروندان آمریکایی محافظت می‌شود.

طبق دستور اجرایی ترامپ الگوریتم توصیه محتوای تیک تاک در این پلتفرم باقی می‌ماند و شرکت‌های امنیتی آمریکایی که در این پروژه شریک هستند، بر آن نظارت می‌کنند. همچنین عملیات الگوریتم‌ها نیز تحت کنترل شرکت جدید خواهد بود.

به گفته ترامپ، شیء جین پینگ رئیس جمهور چین نیز به تأیید طرح‌های معامله تیک تاک اشاره کرده است.

او در این باره گفت: من با رئیس جمهور شیء صحبت کردم. ما صحبت خوبی داشتیم و من به او گفتم قرار است چه کاری انجام دهیم.

وزارت امور خارجه چین روز جمعه بار دیگر تأکید کرد دولت به خواست شرکت‌ها احترام می‌گذارد و استقبال می‌کند که آنها بر پایه قوانین بازار، وارد مذاکرات تجاری شوند تا به راه‌حل‌هایی دست یابند که با قوانین و مقررات چین مطابقت داشته باشد و توازن منافع را برقرار کند.

از سوی دیگر به گفته سه منبع آگاه از امر بایت دنس شرکت مادر چینی تیک تاک همچنان مالکیت عملیات‌های تیک تاک در آمریکا را برعهده خواهد داشت و کنترل داده‌ها، محتوا و الگوریتم‌ها را به شرکت تازه تاسیس شده، واگذار می‌کند.

نقش فراتر از حد انتظار بایت دنس در نهاد جدید تیک‌تاک، نشان‌دهنده تداوم و مشارکت قابل‌توجه این غول فناوری مستقر در چین در ساختار جدید است.

از سوی دیگر جزئیات ساختار مالکیتی تیک تاک که در حال بررسی است، ممکن است در کنگره و در میان منتقدان این پرسش را مطرح کند که آیا توافق تأییدشده توسط ترامپ، معیارهای لازم برای واگذاری کامل دارایی‌های تیک‌تاک در این کشور را مطابق با قانون سال ۲۰۲۴ دارد یا خیر. طبق آن قانون بایت دنس ملزم به واگذاری عملیات تیک تاک در آمریکا است، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

در این میان جان مولنار، رئیس جمهوری‌خواه کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا در امور چین، اعلام کرد نظارت کامل بر این توافق را در دستور کار قرار خواهد داد. او افزود: این توافق باید هرگونه ارتباط عملیاتی میان نهاد جدید و شرکت بایت دنس را منتفی کند.