En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام لاریجانی از بیروت: آینده منطقه روشن است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح روز شنبه پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی رفیق الحریری بیروت، به منظور دیدار با «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، راهی عین التینه خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۱۰
| |
926 بازدید

پیام لاریجانی از بیروت: آینده منطقه روشن است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به منظور دیدار با نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان و نیز شرکت در مجلس یادبود سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزب الله لبنان وارد بیروت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دقایقی پیش به منظور شرکت در نشست مجلس یادبود شهدای مقاومت حزب الله لبنان وارد بیروت شد.
  
لاریجانی در بدو ورود به بیروت گفت: یکی از اهداف مهم سفر شرکت در مجلسی است که برای بزرگداشت شهدای لبنان گرفته خواهد شد، شهدایی که برای  دفاع از لبنان تلاش کردند. در راس آنان شهید حسن نصرالله و شهید صفی الدین است.

وی در ادامه گفت: در این فاصله دو سفری که به بیروت داشتم تحولاتی زیاد در منطقه رخ داد. رفتار رژیم صهیونیستی برای ملت‌ها روشن‌تر شد. سخنانی که شهید نصرالله دهه‌ها پیش می‌زد امروز برای همه روشن شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: امروز برای همه روشن است که رژیم صهیونیستی رحم به هیچ کشوری نمی‌کند، حادثه قطر این را به خوبی نشان داد. لذا امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با یکدیگر هستند. این یک روش صحیح است و ما حمایت می‌کنیم.

وی همچنین گفت: ما و لبنان دو ملتی هستیم که روابط دوستانه تاریخی داریم. در این سال‌های اخیر هم دوستی دو ملت بیشتر شده است. ما همیشه از حضور دولت‌های مقتدر و مستقل حمایت کردیم. امیدواریم تحولات در صحنه لبنان تحولاتی باشد که همواره به نفع ملت لبنان و ایجاد زمینه‌هایی برای تشکیل دولت قوی و مستقل باشد.

لاریجانی افزود: لبنان کشور کوچکی است اما ملت قوی دارد. مقاومت زاده ملت لبنان است و مایه افتخار برای همه جهان اسلام است و امروز سنگر مقاومی در برابر اسرائیل است.

وی ادامه داد: ما امیدوار به آینده منطقه هستیم. بیداری در منطقه رو به ازدیاد است و امیدواریم خیر و صلاح برای ملت‌ها به وجود آید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پایان گفت: امروز ملاقات‌هایی دارم که امیدوارم مفید باشد. آرزوی توفیق دارم.

بر اساس اعلام سفارت کشورمان در بیروت، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح روز شنبه  پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی رفیق الحریری بیروت، به منظور دیدار با «نبیه بری»، رئیس مجلس لبنان، راهی عین التینه خواهند شد. 

لاریجانی ظهر نیز در سرای حکومتی لبنان با «نواف سلام»، نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد.
 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بعد از ظهر نیز با حضور در محل مرقد شهید نصرالله در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت در مراسم رسمی سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و جمعی از فرماندهان و رزمندگان مقاومت لبنان شرکت خواهند کرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی لاریجانی بیروت سفر به بیروت خبر فوری سیدحسن نصرالله مراسم سالگرد
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفر لاریجانی به لبنان در همه ابعاد موفقیت‌آمیز بود
واکنش سفارت ایران به تحقیر خبرنگاران در بیروت
لاریجانی وارد بیروت شد
ادعای بسته‌شدن حریم هوایی سوریه به روی لاریجانی!
پرچم ایران در دست جوان لبنانی در بمباران بیروت
لاریجانی: ایران همواره در کنار ملت لبنان خواهد بود
لاریجانی: در همه شرایط در کنار مردم عزیز لبنان خواهیم بود
سفارت ایران: سفر لاریجانی به بیروت تأیید شد
توضیح سفیر ایران درباره سفر لاریجانی به لبنان
یک پیشنهاد به حزب الله درباره نصرالله
عراقچی در بیروت: بازی بزرگ ایران آغاز شد
عراقچی وارد بیروت شد
توییت علی لاریجانی قبل از سفر به بیروت
جزئیات مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله در بیروت
تصویری از بمباران ضاحیه بیروت
جزییات مبهم در سفر نماینده ترامپ به بیروت!
انفجار تروریستی داخل هتلی در بیروت
تمدید تعلیق پروازها میان تهران و بیروت
چرا انتخاب رهبر انقلاب برای سفر به بیروت، جلیلی نبود؟!
محل دفن پیکر شهید سیدحسن نصرالله در بیروت+عکس
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۹۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۶۹ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۶۶ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aEI
tabnak.ir/005aEI