پیام لاریجانی از بیروت: آینده منطقه روشن است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به منظور دیدار با نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان و نیز شرکت در مجلس یادبود سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزب الله لبنان وارد بیروت شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دقایقی پیش به منظور شرکت در نشست مجلس یادبود شهدای مقاومت حزب الله لبنان وارد بیروت شد.



لاریجانی در بدو ورود به بیروت گفت: یکی از اهداف مهم سفر شرکت در مجلسی است که برای بزرگداشت شهدای لبنان گرفته خواهد شد، شهدایی که برای دفاع از لبنان تلاش کردند. در راس آنان شهید حسن نصرالله و شهید صفی الدین است.

وی در ادامه گفت: در این فاصله دو سفری که به بیروت داشتم تحولاتی زیاد در منطقه رخ داد. رفتار رژیم صهیونیستی برای ملت‌ها روشن‌تر شد. سخنانی که شهید نصرالله دهه‌ها پیش می‌زد امروز برای همه روشن شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: امروز برای همه روشن است که رژیم صهیونیستی رحم به هیچ کشوری نمی‌کند، حادثه قطر این را به خوبی نشان داد. لذا امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با یکدیگر هستند. این یک روش صحیح است و ما حمایت می‌کنیم.

وی همچنین گفت: ما و لبنان دو ملتی هستیم که روابط دوستانه تاریخی داریم. در این سال‌های اخیر هم دوستی دو ملت بیشتر شده است. ما همیشه از حضور دولت‌های مقتدر و مستقل حمایت کردیم. امیدواریم تحولات در صحنه لبنان تحولاتی باشد که همواره به نفع ملت لبنان و ایجاد زمینه‌هایی برای تشکیل دولت قوی و مستقل باشد.

لاریجانی افزود: لبنان کشور کوچکی است اما ملت قوی دارد. مقاومت زاده ملت لبنان است و مایه افتخار برای همه جهان اسلام است و امروز سنگر مقاومی در برابر اسرائیل است.

وی ادامه داد: ما امیدوار به آینده منطقه هستیم. بیداری در منطقه رو به ازدیاد است و امیدواریم خیر و صلاح برای ملت‌ها به وجود آید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پایان گفت: امروز ملاقات‌هایی دارم که امیدوارم مفید باشد. آرزوی توفیق دارم.

لاریجانی ظهر نیز در سرای حکومتی لبنان با «نواف سلام»، نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفتگو خواهند کرد.



دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بعد از ظهر نیز با حضور در محل مرقد شهید نصرالله در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت در مراسم رسمی سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و جمعی از فرماندهان و رزمندگان مقاومت لبنان شرکت خواهند کرد.