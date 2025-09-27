۶۰۰ سامانه دولتی کره جنوبی از دسترس خارج شدند

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از نیویورک تایمز، مقامات کره ای در تلاش هستند تا ششصد سامانه دولتی را که به همین علت از دسترس خارج شده اند، به حالت عادی بازگردانند. امروز شنبه، وبسایتهای وزارتخانههای مختلف در کره جنوبی برای دریافت اسناد رسمی و ارائه خدمات مختلف، از کار افتادند. سرویس پست ملی کره جنوبی به پردازش نامهها به صورت آفلاین روی آورد و این امر باعث تأخیر در تحویل مرسوله های پستی شد. کارتهای شناسایی موبایل که به طور گسترده به جای کارتهای فیزیکی استفاده میشوند، غیرقابل دسترسی بودند. سرویسهای ایمیل بسیاری از کارمندان دولت هم از کار افتاد.
کیم مین-جائه، معاون وزیر کشور کره جنوبی، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت: آتشسوزی در سرویس منابع اطلاعات ملی در دائجون، شهری در مرکز کره جنوبی، حدود ساعت ۸:۱۵ شب جمعه به وقت محلی آغاز شد. علت آن بود که یکی از باتریهای لیتیومی که برق کامپیوترهای این مرکز را تأمین میکرد، در حین تعمیر و نگهداری منفجر شد. هنوز مشخص نیست این خدمات چه زمانی به حالت عادی بازمی گردند. شهروندان کره جنوبی به همین علت به اعتراض در شبکه های اجتماعی روی آورده اند. آتش نشانان برای تکمیل اقدامات ایمنی نزدیک به 400 بسته باتری را از ساختمان محل آتش سوزی خارج کرده اند.
