با وجود سفر به تهران و انجام تست‌های پزشکی، مذاکرات باشگاه پرسپولیس با جمال لویس، مدافع ایرلندی، به دلیل درخواست مالی سنگین و مشکل کهنه مچ پا به بن‌بست رسید.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ جمال لوئیس مدافع ۲۷ ساله ایرلندی که در چند وقت اخیر مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس داشت، هفته گذشته برای انجام تست‌های پزشکی به تهران سفر کرد و باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در صورت موفقیت جمال لویس در تست‌های پزشکی، قرارداد رسمی او با پرسپولیس امضا خواهد شد.

لویس در تهران تست‌های پزشکی خود را زیر نظر پزشکان پرسپولیس پشت سر گذاشت و به امارات بازگشت، اما در عین حال مذاکرات با باشگاه پرسپولیس بر سر مسائل دیگر مثبت پیش نرفته است. شنیده‌ها حاکی از این است که جمال لوئیس برای قرارداد یک ساله با پرسپولیس خواستار رقم حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود. مبلغی سنگین که با توجه به وضعیت بدنی این بازیکن مورد موافقت مدیران باشگاه قرار نگرفته است.

با وجود اینکه وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری اعلام کرد تست‌های پزشکی لویس مثبت بوده، اما شنیده می‌شود مشکل کهنه مچ پای این بازیکن در گزارش پزشکی تهران این بازیکن نیز ذکر شده و علاوه بر این، رقم درخواستی او همچنان مانع بزرگی برای این انتقال است.

با وجود اینکه از لحاظ مالی سقفی برای جذب بازیکن جدید در نظر گرفته نشده، اما هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معتقد است با توجه به گذشت پنج هفته از لیگ برتر و وضعیت پزشکی جمال لویس، باشگاه باید با مبلغی بسیار کمتر با این بازیکن به توافق برسد یا اینکه به سراغ یک گزینه معقول‌تر برود. به هر حال اتفاقات رخ داده تا این لحظه مثبت نبوده و جمال لویس با وجود حضور در ایران و انجام تست‌های پزشکی، از پرسپولیس دور شده است.