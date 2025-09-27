En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلیل عدم توافق بازیکن ایرلندی با سرخ‌ها

با وجود سفر به تهران و انجام تست‌های پزشکی، مذاکرات باشگاه پرسپولیس با جمال لویس، مدافع ایرلندی، به دلیل درخواست مالی سنگین و مشکل کهنه مچ پا به بن‌بست رسید.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۰۳
| |
3 بازدید
دلیل عدم توافق بازیکن ایرلندی با سرخ‌ها

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ جمال لوئیس مدافع ۲۷ ساله ایرلندی که در چند وقت اخیر مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس داشت، هفته گذشته برای انجام تست‌های پزشکی به تهران سفر کرد و باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در صورت موفقیت جمال لویس در تست‌های پزشکی، قرارداد رسمی او با پرسپولیس امضا خواهد شد.

لویس در تهران تست‌های پزشکی خود را زیر نظر پزشکان پرسپولیس پشت سر گذاشت و به امارات بازگشت، اما در عین حال مذاکرات با باشگاه پرسپولیس بر سر مسائل دیگر مثبت پیش نرفته است. شنیده‌ها حاکی از این است که جمال لوئیس برای قرارداد یک ساله با پرسپولیس خواستار رقم حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بود. مبلغی سنگین که با توجه به وضعیت بدنی این بازیکن مورد موافقت مدیران باشگاه قرار نگرفته است.

با وجود اینکه وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس در نشست خبری اعلام کرد تست‌های پزشکی لویس مثبت بوده، اما شنیده می‌شود مشکل کهنه مچ پای این بازیکن در گزارش پزشکی تهران این بازیکن نیز ذکر شده و علاوه بر این، رقم درخواستی او همچنان مانع بزرگی برای این انتقال است.

با وجود اینکه از لحاظ مالی سقفی برای جذب بازیکن جدید در نظر گرفته نشده، اما هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس معتقد است با توجه به گذشت پنج هفته از لیگ برتر و وضعیت پزشکی جمال لویس، باشگاه باید با مبلغی بسیار کمتر با این بازیکن به توافق برسد یا اینکه به سراغ یک گزینه معقول‌تر برود. به هر حال اتفاقات رخ داده تا این لحظه مثبت نبوده و جمال لویس با وجود حضور در ایران و انجام تست‌های پزشکی، از پرسپولیس دور شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تست پزشکی جمال لوئیس قرارداد رسمی پرسپولیس
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلاصه بازی پرسپولیس 0 - ملوان 0
پرسپولیس زور بردن ملوان را هم نداشت؛ کار هاشمیان با یک مساوی دیگر سخت‌تر شد/ تساوی تراکتور و فجرسپاسی در تبریز
احضار هاشمیان به هیات مدیره پرسپولیس
رنگ باختن تعصب و بی‌اعتنایی به هوادار؛ فوتبال ایران در محاصره بازیکنان خودخواه
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۹۳ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۵۷ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aEB
tabnak.ir/005aEB