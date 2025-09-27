En
آخرین حربه اروپا: اسنپ‌بک علیه ملت ایران

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر تجربه تاریخی ایران در مواجهه با فشارهای خارجی، احیای غیرقانونی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها توسط سه کشور اروپایی را آخرین حربه‌ای خواند که در راستای سیاست‌های آمریکا علیه ملت ایران طراحی شده است.
آخرین حربه اروپا: اسنپ‌بک علیه ملت ایران

«علیرضا زندیان»، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان با اشاره به  تحولات اخیر مرتبط با برجام و تلاش سه کشور اروپایی برای احیای مکانیسم «اسنپ‌بک»، گفت: این حرکت با اهداف کاملاً روانی وبرای فشار بر ملت ایران آماده شده است.

وی ضمن بازخوانی تجربه تاریخی کشور در مواجهه با فشارهای بین‌المللی، هشدار داد: هرگونه مذاکره درباره توان موشکی و سامانه‌های بازدارنده، به معنای از دست دادن عامل بازدارندگی ملی و تهدید امنیت ملی خواهد بود.

رئیس مجمع نمایدگان کردستان با یادآوری روند برجام و خروج آمریکا از آن، گفت: برجامی که طی سال‌های گذشته توسط ایالات متحده پاره شد، امروز به صورت غیرقانونی و با عنوان مکانیسم اسنپ‌بک، توسط سه کشور اروپایی احیا شده است. این اقدام نشان‌دهنده آن است که تلاش‌های نظامی برای تسلط بر ملت ایران ناکام مانده و تنها مسیر باقی‌مانده برای دشمنان، فشار روانی و اقتصادی بر ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: کشورهای اروپایی به رغم ادعای استقلال سیاست خارجی، در این زمینه صرفاً در راستای منافع آمریکا حرکت می‌کنند و این اقدام، پیام روشنی برای ایران دارد: «هدف اصلی این فشارها، ایجاد ناامنی روانی، کاهش اعتماد مردم به ثبات اقتصادی و در نهایت تضعیف انسجام ملی است.

زندیان، با استناد به تجربه تاریخی کشور، خاطرنشان کرد: ایران همواره در مواجهه با فشارهای خارجی، از توان بازدارنده خود بهره برده است و این عامل بازدارندگی نقشی تعیین‌کننده در حفظ امنیت ملی داشته است.

وی با بیان اینکه در جنگ دوازده روزه و حتی در دوره‌های گذشته، تنها با تکیه بر انسجام ملت و سامانه‌های موشکی بود که دشمنان نتوانستند به کشور مسلط شوند، یادآور شد: اگر امروز بخواهیم درباره مراکز هسته‌ای یا توان موشکی خود مذاکره کنیم، در واقع عامل بازدارندگی ملی را مورد تضعیف قرار داده‌ایم.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه رهبر انقلاب، تأکید کرد که ایران نمی‌تواند به طرف‌هایی اعتماد کند که تجربه تاریخی نشان داده است، از مسیر صادقانه وارد نشده و اقدامات نظامی علیه کشور انجام داده‌اند.

وی تاکید کرد: رهبر عزیز ما بارها تأکید کرده‌اند که طرف مقابل، غالباً از دروغ و فریب وارد شده و هیچگاه صداقت کامل نداشته است. ما امروز از تجربه تاریخی خود آموخته‌ایم که تنها با حفظ انسجام ملی و توان بازدارنده می‌توانیم در مقابل فشارها ایستادگی کنیم.

زندیان همچنین جنبه تاریخی این تحولات را برجسته کرد و افزود: اروپایی‌ها با احیای مکانیسم اسنپ‌بک، آخرین حربه خود را به کار گرفته‌اند. آن‌ها ناکام مانده‌اند در اعمال فشار نظامی، و حالا سعی می‌کنند با ابزار دیپلماتیک و رسانه‌ای، بر ملت ایران تأثیر بگذارند. تاریخ نشان داده است که ملت ایران هر بار با اتحاد و استقامت خود توانسته است پیچ‌های حساس را پشت سر بگذارد و این بار نیز به فضل الهی و با رهبری حکیمانه، از این مرحله عبور خواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان، با نگاهی تاریخی و آینده‌نگر، ابراز امیدواری کرد که کشور در مسیر پیشرفت و اقتدار باقی بماند و گفت: همانطور که ملت ایران در طول تاریخ در مقابل فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است، امروز نیز با حفظ اتحاد و انسجام، به روزهای خوش بازخواهیم گشت و جایگاه خود را در منطقه و جهان مستحکم خواهیم ساخت.

 

