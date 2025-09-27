در حالی که مردم با فشار معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وزیر نیرو دوباره از «پاییز خیلی سخت» سخن گفته؛ تکرار سناریوی ناامیدکننده‌ای که پیش‌تر با وعده «زمستان سخت» و «تابستان سخت» نیز به افکار عمومی القا شده بود.

چند روزی است که پاییز آغاز شده و در شرایطی که نگاه مردم بیش از هر زمان دیگری به تغییرات قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی دوخته شده، اظهارات یکی از اعضای کابینه دولت مسعود پزشکیان نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، که سابقه مسئولیت در دولت سیزدهم را نیز در کارنامه دارد، در روزهای اخیر با جمله‌ای کوتاه اما سنگین خبرساز شد: «پاییز خیلی سختی در پیش داریم!»

این اولین بار نیست که وزیر نیرو چنین جملاتی را در فضای عمومی بیان می‌کند. مرور سخنان او در یک سال گذشته نشان می‌دهد که جملات نگران کننده و دلهره آور مشابه بارها تکرار شده است.

پاییز سال گذشته، علی آبادی با تاکید بر «زمستان سخت» مردم را به صرفه‌جویی فراخواند؛ در دی‌ماه سال قبل نیز از «تابستان سخت در سال آینده» سخن گفت و امروز هم با ورود به فصل پاییز، این بار واژه «خیلی سخت» را به ادبیات خود اضافه کرده است. مجموعه‌ای از هشدارها که نه تنها رنگ و بوی کارشناسی ندارد، بلکه بیش از هر چیز به القای ضعف و ناتوانی مدیریت شبیه است.

مسئله مهم اینجاست که چنین اظهاراتی درست در زمانی مطرح می‌شود که جامعه با مشکلات گسترده اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند؛ مشکلاتی که بخش قابل توجهی از آن به سوءمدیریت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی در دولت بازمی‌گردد. طبیعی است در چنین شرایطی، مردم انتظار دارند مسئولان دولتی به جای دامن زدن به نگرانی‌ها، روزنه‌ای از امید و اعتماد ایجاد کنند.

رهبر انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که همه مدیران موظف به «امیدآفرینی» هستند و نباید با سخنان نسنجیده فضای یأس و اضطراب را بر جامعه حاکم کرد. با این حال به نظر می‌رسد علی‌آبادی ترجیح می‌دهد همان مسیر نگران کننده تکراری را دنبال کند؛ مسیری که نتیجه‌ای جز دلسردی مردم و بی‌اعتمادی به کارآمدی دستگاه‌های دولتی نخواهد داشت.

وزارت نیرو یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌ها در شرایط کنونی است. بحران آب، مصرف بالای انرژی، شبکه فرسوده برق و بدهی‌های سنگین، همگی واقعیت‌هایی هستند که مدیریت دقیق و عمل‌گرایانه می‌طلبند. اما به جای ارائه برنامه شفاف برای مقابله با این چالش‌ها، آنچه از زبان وزیر شنیده می‌شود، مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های مبهم و تکراری درباره «سختی»‌های پیش روست؛ رویکردی که تنها یک نتیجه دارد و آن القای ناامیدی و نگرانی بیشتر در میان مردم!

آقای علی‌آبادی؛ بهتر است به جای بیان کلیات نگران‌کننده، گزارش دقیقی از وضعیت تولید، مصرف و راهکارهای عملی وزارتخانه خود ارائه کنید. مردم انتظار دارند وزیر نیرو در رسانه‌ها از طرح‌های اصلاحی و اقداماتی بگوید که قرار است بخشی از مشکلات را حل کند، نه اینکه با تکرار عبارت‌هایی مانند «زمستان سخت» و «پاییز خیلی سخت» ذهن جامعه را مشوش سازد.

مسلما مردم به اندازه کافی با مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی روبه‌رو هستند. دیگر نیازی به تزریق دلهره از سوی مسئولان نیست. وزارت نیرو جای کار و اقدام است، نه تریبون ناامیدی.