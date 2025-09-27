En
شباهت حیرت‌انگیزِ صحرا اسداللهی به برادرش!

صحرا اسداللهی در استوری تازه‌ای در صفحه اینستاگرامش، تصویری از خودش در کنار برادرش منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۰۰
1464 بازدید
به گزارش تابناک، صحرا اسداللهی در استوری تازه‌ای در صفحه اینستاگرامش، تصویری از خودش در کنار برادرش منتشر کرده است.این شباهت ظاهریِ قابل توجه بین آن‌ها توجه مخاطبان و کاربران را به خود جلب کرده است.

 

نظرات بینندگان
بیژن
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شباهت آنچنانی با هم ندارند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شبیه ستاره سینما آدری هِپبورن است
