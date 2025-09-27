محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه مجمع هفته جهانی اتم در مسکو گفت: محکوم نکردن حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهمعنی هماهنگ بودن با حمله نظامی است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اسلامی در پاسخ به سؤال خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص ادامه همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: قانون مجلس ما یک قانون شفافی دارد، وقتی که به تأسیسات ثبتشده ما در آژانس و تحت نظارت آژانس حمله نظامی شده است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شورای امنیت و شورای حکام این حملات را محکوم نمیکنند، این بهچهمعنی است؟ یعنی این نهادها هماهنگ با حمله نظامی بودند، یعنی بخشی از حمله نظامی هستند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: اگر قرار باشد که محکوم نکنند، شما چگونه میتوانید اعتماد کنید، این به امنیت ملی ما مربوط است. قانون مجلس ما تضمین امنیت است نه اینکه آنها بنویسند؛ "من تضمین میکنم حمله نشود."، و طبیعی است که در اختیار آژانس نیست، ولی آژانس قانوناً باید این حملات را محکوم میکرد، ما مکاتبه کردیم به آژانس اطلاع دادیم، طبق اساسنامه آژانس، طبق نظام جامعه پادمان ما گزارش کردیم و آژانس باید اینها را بهرسمیت میشناخت و محکوم میکرد و محکوم نکردن یعنی بیاعتمادی.
اسلامی گفت: قانون مجلس ما مشخص است و تا زمانی که شرایط آن احراز نشود، ادامه این همکاری از سر گرفته نمیشود. وزارت امور خارجه ما نیز شرایطی را گذاشته است و گفتگویی را که انجام دادند و توافقی را که با آژانس انجام دادند، باید آن شرایط را که ذکر شده است، ملاک قرار بدهند و دنبال کنند و آن را مبنای کار قرار بدهند.
اسلامی در خصوص مذاکرات گفت: موضوع مهم این است که مذاکره، یک گفتگو و یک توافق است، این که شما از ابتدا اعلام کنید که نتیجه مذاکره باید اینگونه باشد، این مذاکره نیست، مذاکره یک دستور کار دارد، گفتگو صورت میگیرد و بر اساس یک تنظیم متناسب و متعادل و عادلانه با یکدیگر تصمیمگیری میکنند.
وی تأکید کرد: این سیاست جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین این موضوعی است که اگر کسی که اعلام میکند، باید خودش هم اراده کند و در عمل نشان دهد که آمادگی دارد.
