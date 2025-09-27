رئیس‌جمهور ایران به شبکه آمریکایی گفت که تهران متعهد به حفظ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و آماده اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب توافق‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع است.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی که جمعه شب پخش شد، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران متعهد به حفظ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و «آماده اجرای کامل تمامی تعهدات» خود در چارچوب توافق‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پزشکیان که با شبکه فاکس‌نیوز گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به توافق هسته‌ای گفت که این توافق در زمان امضا مورد پذیرش همه طرف‌ها قرار گرفت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هر زمان می‌توانست برای بازرسی به ایران سفر کند.

او افزود: «آمریکا این توافق را به‌صورت یک‌جانبه پاره کرد.»

رئیس‌جمهور ایران در ادامه گفت که ایران در زمان حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای خود، هیچ‌گاه به مرحله ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک نبوده است.

پزشکیان خواستار تضمین‌هایی شد که چنین حملاتی در آینده تکرار نشود و با اشاره به چراغ سبز آمریکا گفت: «چه کسی مجوز این حملات را صادر کرده است؟»



او در ادامه این گفت‌وگو اتهامات مطرح‌شده درباره «نقش ایران در تحریک تروریسم از طریق گروه‌های نیابتی» در منطقه را «تبلیغات اسرائیلی» خواند که «فاقد هرگونه سند و مدرک» است.

پزشکیان تأکید کرد که این‌گونه اتهامات «به‌راحتی مطرح می‌شوند» اما «نادرست» هستند. او افزود: «ایران قرار نیست به هیچ کشوری حمله کند و ما آغازگر هیچ‌گونه تجاوزی نبوده‌ایم.»

رئیس‌جمهور ایران همچنین گفت که رژیم صهیونیستی مرتکب «نسل‌کشی آشکار» در غزه شده و تصریح کرد: «این اسرائیل است که به‌طور روزانه به دیگران حمله می‌کند، نه ایران.»

پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره امکان همزیستی اسرائیل با همسایگانش، گفت: «هر کسی که ظلم نکند، زور نگوید و بر اساس اصول انسانی و جهانی رفتار کند، می‌تواند زندگی کند. اما کسی که قوانین را زیر پا می‌گذارد و رفتاری دارد که انسان‌ها را به واکنش وامی‌دارد، قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد.»

او تأکید کرد که این مسئله به نوع رفتار رژیم صهیونیستی با مردم منطقه بازمی‌گردد و افزود: «این موضوع با تأیید یا رد ما حل نمی‌شود؛ آنچه می‌بینیم، نتیجه رفتارهاست، نه صرفاً موضع‌گیری‌ها.»

پزشکیان با اشاره به واکنش‌های گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله و حماس به این اقدامات، گفت: «وقتی کسی را از خانه‌اش بیرون کنید، تحقیرش کنید و هر زمان که خواستید خانه‌اش را ویران کنید، طبیعی است که هر انسانی ممکن است واکنشی نشان دهد.»

او در پایان خاطرنشان کرد: «اگر با یکدیگر با زور و قلدری رفتار نکنیم، آرامش به‌طور طبیعی برقرار خواهد شد.»

