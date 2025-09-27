عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع ان پی تی و همکاری با آژانس توضیحاتی ارائه کرد.

خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد

محمدرضا محسنی ثانی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با فعال شدن مکانیسم ماشه در پی اقدام غیرقانونی و خصمانه کشورهای اروپایی و غربی ها علیه کشورمان و واکنش ایران، اظهار کرد: از همان ابتدا هم تکلیف این موضوع روشن بود.

به پیشنهاد چین و روسیه امیدی نداشتیم

وی افزود: ما به پیشنهاد چین و روسیه در خصوص به عقب افتادن 6 ماهه تحریم ها امیدوار نبودیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما خودمان هم به دنبال این درخواست که تحریم ها 6 ماه عقب بیفتد نبودیم.

قطعا از ان پی تی خارج می شویم

محسنی ثانی گفت: آنچه که اتفاق افتاده چیز غیرمنتظره ای نبود و در راستای اسنپ بک مسائل را جلو می برند. ما هم طبق قانون وظیفه داریم در صورت اجرا و ابلاغ آن از فردا، قطعا از ان پی تی خارج خواهیم شد.

همکاری با آژانس دیگر موضوعیت ندارد

محسنی ثانی در ارتباط با همکاری آژانس با وجود فعال شدن اسنپ بک تصریح کرد: دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد.

به گزارش تابناک، جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه چین و روسیه جهت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران(تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه) برگزار شد و قطعنامه مذکور رأی لازم را کسب نکرد.

رئیس دوره‌ای شورای امنیت کره‌جنوبی است و پیش‌نویس قطعنامه را چین و روسیه به‌طور مشترک تهیه کرده بودند.

این دو کشور پیشنهاد کرده بودند بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران تا اوایل بهار سال آینده به تعویق انداخته شود.