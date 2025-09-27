En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع ان پی تی و همکاری با آژانس توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۰۸۹۲
| |
3418 بازدید
|
۷

خروج قطعی ایران از ان پی تی/همکاری با آژانس منتفی شد

محمدرضا محسنی ثانی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با فعال شدن مکانیسم ماشه در پی اقدام غیرقانونی و خصمانه کشورهای اروپایی و غربی ها علیه کشورمان و واکنش ایران، اظهار کرد: از همان ابتدا هم تکلیف این موضوع روشن بود.

به پیشنهاد چین و روسیه امیدی نداشتیم 

وی افزود: ما به پیشنهاد چین و روسیه در خصوص به عقب افتادن 6 ماهه تحریم ها امیدوار نبودیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: ما خودمان هم به دنبال این درخواست که تحریم ها 6 ماه عقب بیفتد نبودیم. 

قطعا از ان پی تی خارج می شویم

محسنی ثانی گفت: آنچه که اتفاق افتاده چیز غیرمنتظره ای نبود و در راستای اسنپ بک مسائل را جلو می برند. ما هم طبق قانون وظیفه داریم در صورت اجرا و ابلاغ آن از فردا، قطعا از ان پی تی خارج خواهیم شد.

همکاری با آژانس دیگر موضوعیت ندارد

محسنی ثانی در ارتباط با همکاری آژانس با وجود فعال شدن اسنپ بک تصریح کرد: دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد.

به گزارش تابناک، جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه چین و روسیه جهت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران(تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه) برگزار شد و قطعنامه مذکور رأی لازم را کسب نکرد.

رئیس دوره‌ای شورای امنیت کره‌جنوبی است و پیش‌نویس قطعنامه را چین و روسیه به‌طور مشترک تهیه کرده بودند.

این دو کشور پیشنهاد کرده بودند بازگشت تحریم‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران تا اوایل بهار سال آینده به تعویق انداخته شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
3
32
پاسخ
تونستین از آن پی تی خارج بشین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
3
14
پاسخ
ئیس‌جمهور ایران: پایبند ان‌پی‌تی هستیم
رئیس‌جمهور ایران به شبکه آمریکایی گفت که تهران متعهد به حفظ پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و آماده اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب توافق‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع است.
کد خبر:۱۳۳۰۸۹۴تاریخ انتشار:۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶27 September 2025
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
در اختیار رییس جمهور نیست . ریاست جمهوری فقط قوانین تصویب شده از طرف قوه مقننه را اجرا میکند . اگر مجلس خروج از ان پی تی را تصویب کند ، دولت چاره ای جز اجرای قانون ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
13
18
پاسخ
برای چی با آژانس همکاری میکنید ؟ هم باید تحریم باشیم هم همکاری کنیم هم بهمون حمله کنند ... بسه دیگه !
با این سیاست اجازه میدید آمریکا ایران رو تحقیر کنه ... تا کی میخواید مذاکره کنید
.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
4
15
پاسخ
این هم از ورق پاره احمدی نژاد
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
9
پاسخ
مسوول وضع موجود کیست؟ چه کسی باید پاسخ وضعیت زندگی مردم را بدهد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
4
6
پاسخ
مذاکره با اروپا ۲ زارم ارزش نداره ، ۸ ساله مذاکره کردید به چی رسیدید ؟! اروپا اصلأ نباید طرف برجام در نظر گرفته میشده ، اونا فقط حکم نوچه های آمریکارو دارند ، شما فقط رفتید به توافق نوچه بی ارزش اضافه کردید و قدرت اختیارم بهش دادید!!
به نظرم نمیاد راهی جز ساخت بمب وجود داشته باشه تو این شرایط....
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
