En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار قوه قضائیه درباره حواشی مکانیسم ماشه

دادستانی تهران هشدار می‌دهد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر رسانه‌ها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهم‌زدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۸۷
| |
560 بازدید
هشدار قوه قضائیه درباره حواشی مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ پس از اقدام یکجانبه اعضای اروپایی برجام در اعمال غیرقانونی مکانیسم ماشه، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی با انتشار اخباری امنیت روانی جامعه را برهم زدند.

با انتشار این خبر که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد، دادستانی تهران ضمن رصد فضای مجازی برای منتشر کنندگان ادعای مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل داد.

با توجه به جو روانی ایجاد شده پس‌از اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشور‌های اروپایی عضو برجام برخی کانا‌ل‌ها و سایت‌های خبری با فاصله بسیار اندک از رای گیری در شورای امنیت سازمان ملل اقدام به تولید محتوای حساسیت برانگیز در‌مورد افزایش قیمت‌ها کردند. با وجود لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، اما رسانه‌های مورد اشاره به صورت هماهنگ اخباری مخل امنیت روانی را در خروجی خود منتشر کردند که بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانه‌های ضد ایرانی قرار گرفت.

دادستانی تهران هشدار می‌دهد با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر رسانه‌ها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آنها به محل برهم‌زدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود.

در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی رسانه‌ها برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رصد فضای مجازی پرونده قضایی امنیت روانی جامعه مکانیسم ماشه برجام دادستانی تهران
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشکیل پرونده قضایی برای «دی‌جی‌کالا»
تشکیل پرونده قضایی برای یک روزنامه اصلاح‌طلب
بازیگر هتاک به شهدای خدمت که بود؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۹۳ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۵۷ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aDv
tabnak.ir/005aDv