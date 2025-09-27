شهادت دو مأمور پلیس در درگیری با سارقان مسلح

در ساعات آغازین امروز، دو تن از مأموران خدوم و ایثارگر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در جریان درگیری با سارقان مسلح در یکی از مناطق روستایی استان به شهادت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این همکاران غیور، دستور ویژه‌ای جهت اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر نمود که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.