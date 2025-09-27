En
پنالتی نادیده گرفته‌ شده یا اشتباه داوری؟

مدیران باشگاه استقلال در واکنش به اتفاقات داوری در دیدار با شمس آذر با اشاره به صحنه ای در دقیقه ۱۳ تصاویر و متنی را منتشر و معتقد بودند داور در حق تیم شان دچار اشتباه شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۷۴
| |
542 بازدید
|
۲
پنالتی نادیده گرفته‌ شده یا اشتباه داوری؟

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال؛ باشگاه استقلال در ساعت ۲۳ دقیقه بامداد امروز شنبه پنجم مهر با انتشار ویدیویی از صحنه رخ داده درون محوطه جریمه شمس آذر قزوین معتقد بود اگر داور آن را خطای پنالتی اعلام می‌کرد روند مسابقه تغییر می‌یافت.

باشگاه استقلال در این باره نوشت: «مصاف شمس‌آذر قزوین و استقلال درحالی با تساوی به پایان رسید که بازهم با وجود VAR یک خطای پنالتی در دقیقه ۱۳ به سود استقلال اعلام نشد. در آن صحنه خطای واضح مدافع شمس آذر روی نازون را وحید کاظمی خطا اعلام نکرد و در ادامه توپ را دروازه‌بان شمس آذر از داخل دروازه در آغوش گرفت که حتی این صحنه از زاویه‌ای دیگر به نمایش گذاشته نشد تا مشخص شود توپ کامل از خط گذشته یا نه».

در ادامه این متن آمده است: «ندیدن خطای آشکار دیگر هم در این بازی رقم خورد که داور و کمک داور با وجود نزدیکی به صحنه در گرفتن تصمیم دچار اشتباه شدند. البته این توضیحات به بهانه توجیه پیروز نشدن در این بازی نیست ولی این سوال وجود دارد که چرا این اشتباهات همیشه گریبان گیر استقلال است و آیا اگر این اشتباهات نبود، وضعیت امتیازگیری استقلال متفاوت از امروز نبود؟».

استقلال در پایان نوشت: «به هرحال لازم به گفتن نیست که اگر همان صحنه دقیقه ۱۳ به سود استقلال پنالتی اعلام می‌شد، روند بازی قطعا متفاوت می‌شد».

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
1
2
پاسخ
بعدا یه گل زدین روند متفاوت شد؟ دقیقه 13 گل میزدین چه بسا 7 تا میخوردین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
1
2
پاسخ
شماها همونایین که ۷تا خوردین؟
