En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاهش ۲ نفری جمعیت کلاس‌های درسی

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امسال پیش بینی شده به تعداد ۲ نفر، میانگین تراکم جمعیت دانش‌آموزی کلاسها کاهش یابد به طوری که از ۳۳ به ۳۱ نفر برسد، گفت: ثبت‌نام‌ در مدارس همچنان ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۷۲
| |
586 بازدید
|
۳
کاهش ۲ نفری جمعیت کلاس‌های درسی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با بیان اینکه تفاوت مدارس شهر تهران با مدارس شهرستان‌های استان تهران این است که دائم در شهرستان‌های استان تهران، مدارس دو نوبته در حال اضافه شدن بودندکه این موضوع در حال توقف است گفت: در شهر تهران اکثر مدارس تک نوبت‌اند، شاید سنوات گذشته وقتی رشد دانش آموزی اتفاق می‌افتاد به سمت دو نوبت شدن می‌رفتیم، اما با شرایطی که الان داریم، امسال پیش بینی کردیم که به اندازه دو دانش آموز میانگین تراکم دانش آموزی کاهش پیدا کند یعنی میانگین تراکم دانش آموزی از ۳۳ به ۳۱ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این موضوع به کیفیت آموزشی کمک خواهد کرد افزود: در مسیر کاهش ز تلاش خواهیم کرد مدارس دو نوبتی که در برخی از مناطق پرتراکم وجود دارد، کاهش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در برخی از مناطق اصلا مدرسه دو نوبته نداریم ادامه داد: در برخی از نقاط میانی نیز که تراکم بالاتر است، مدارس دو نوبته داریم، اما تلاش می‌کنیم این مناطق در نظام مسائل ساخت فضا‌های آموزشی قرار گیرند و پیش بینی می‌شود ظرف دو سه سال آینده بتوانیم مدارس این مناطق را هم تک نوبته کنیم.

ثبت‌نام‌ها تمام نشده

ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش آموز اتباع در مدارس

پارسا با بیان اینکه ثبت‌نام‌ها تمام نشده و دانش آموزان لازم التعلیم تا قبل از امتحانات در صورت مراجعه ثبت نام می‌شوند گفت: عمده ثبت نام‌ها انجام شده است. کمتر از ۱۰ هزار دانش آموز اتباع ثبت نام کردیم و آنهایی که مدارک هویتی قانونی داشته باشند قطعا ثبت نام خواهند شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور برای دانش آموزان اتباعی که در کشور ایران هستند، شرایط را تسهیل کرده تا بتوانند زودتر مدارک هویتی دریافت کنند افزود: هر قدر دانش آموزان بتوانند از وزارت کشور مدارک هویتی معتبر بگیرند قاعدتاً ثبت نام آنها انجام خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانش آموز اتباع مدارس تهران ثبت نام دانش آموزان
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس تهران تک شیفت شدند
ورود دادستانی‌ به پرونده ثبت‌نام نکردن دانش‌آموزان
تعیین تکلیف ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع
مدارس دولتی موظف به ثبت‌نام دانش آموزان ضعیف هستند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
آیا این کاهش ناشی از خروج اتباع از کشور است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
کاهش فرزند اوری است
معاون مدرسه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
ما تو تهران هستیم و کلاس های ما ۴۵ نفر و حتی بعضی کلاس ها به ۴۸ نفر می رسد!
اطلاعات غلط ندید لطفاً
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۸۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۵۴ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aDg
tabnak.ir/005aDg