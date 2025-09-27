مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امسال پیش بینی شده به تعداد ۲ نفر، میانگین تراکم جمعیت دانش‌آموزی کلاسها کاهش یابد به طوری که از ۳۳ به ۳۱ نفر برسد، گفت: ثبت‌نام‌ در مدارس همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با بیان اینکه تفاوت مدارس شهر تهران با مدارس شهرستان‌های استان تهران این است که دائم در شهرستان‌های استان تهران، مدارس دو نوبته در حال اضافه شدن بودندکه این موضوع در حال توقف است گفت: در شهر تهران اکثر مدارس تک نوبت‌اند، شاید سنوات گذشته وقتی رشد دانش آموزی اتفاق می‌افتاد به سمت دو نوبت شدن می‌رفتیم، اما با شرایطی که الان داریم، امسال پیش بینی کردیم که به اندازه دو دانش آموز میانگین تراکم دانش آموزی کاهش پیدا کند یعنی میانگین تراکم دانش آموزی از ۳۳ به ۳۱ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این موضوع به کیفیت آموزشی کمک خواهد کرد افزود: در مسیر کاهش ز تلاش خواهیم کرد مدارس دو نوبتی که در برخی از مناطق پرتراکم وجود دارد، کاهش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در برخی از مناطق اصلا مدرسه دو نوبته نداریم ادامه داد: در برخی از نقاط میانی نیز که تراکم بالاتر است، مدارس دو نوبته داریم، اما تلاش می‌کنیم این مناطق در نظام مسائل ساخت فضا‌های آموزشی قرار گیرند و پیش بینی می‌شود ظرف دو سه سال آینده بتوانیم مدارس این مناطق را هم تک نوبته کنیم.

ثبت‌نام‌ها تمام نشده

ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش آموز اتباع در مدارس

پارسا با بیان اینکه ثبت‌نام‌ها تمام نشده و دانش آموزان لازم التعلیم تا قبل از امتحانات در صورت مراجعه ثبت نام می‌شوند گفت: عمده ثبت نام‌ها انجام شده است. کمتر از ۱۰ هزار دانش آموز اتباع ثبت نام کردیم و آنهایی که مدارک هویتی قانونی داشته باشند قطعا ثبت نام خواهند شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور برای دانش آموزان اتباعی که در کشور ایران هستند، شرایط را تسهیل کرده تا بتوانند زودتر مدارک هویتی دریافت کنند افزود: هر قدر دانش آموزان بتوانند از وزارت کشور مدارک هویتی معتبر بگیرند قاعدتاً ثبت نام آنها انجام خواهد شد.