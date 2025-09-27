En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شایع‌ترین بیماری‌های «پاییز» را بشناسیم!

همزمان با ورود به فصل پاییز، به یکباره موجی از بیماری‌های ویروسی نیز از راه می‌رسند که باید مراقب شایع‌ترین آنها باشیم.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۶۸
| |
493 بازدید
شایع‌ترین بیماری‌های «پاییز» را بشناسیم!

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در دومین روز از فصل پاییز که با شروع سال تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو همراه است، بیماری‌های شایع این فصل نیز از راه می‌رسند. با نگاهی به فصل پاییز در سال‌های اخیر و بعد از دوران پاندمی کرونا، تا حدودی شاهد تغییراتی در شکل و شمایل بیماری‌های ویروسی بوده‌ایم که بعضاً با عارضه‌های خطرناکی هم همراه بوده‌اند.

سرماخوردگی

سرماخوردگی را می‌توان یک بیماری عفونی بسیار شایع دستگاه تنفسی دانست که بخش‌هایی نظیر گلو، بینی و حتی گوش را درگیر می‌کند. جالب است بدانید که عفونت باکتریایی و عفونت ویروسی، هر دو می‌توانند علت سرماخوردگی باشند.

بیش از ۲۰۰ نوع ویروس مختلف در سراسر جهان وجود دارد که ورود آنها به بدن باعث سرماخوردگی می‌شود. تمامی این ویروس‌ها که زمینه‌ساز بروز سرماخوردگی در بدن شما می‌شوند ویژگی‌های مشترک زیادی با هم دارند، اما در آن روی سکه نیز هر کدام ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و خاص خود را نیز دارند. به عنوان مثال یکی از متداول‌ترین ویرویس‌هایی که زمینه ساز بروز سرماخوردگی در بدن شما می‌شود، راینوویروس‌ها هستند، راینوویروس‌ها بیشترین میزان فعالیت و شیوع را در دو فصل بهار و پاییز دارند. شاید بتوان اذعان داشت که ۳۰ تا ۴۰ درصد از سرماخوردگی‌ها در طول سال توسط آلودگی بدن به علت راینوویروس‌ها اتفاق می‌افتد، البته جای نگرانی نیست چرا که آلودگی توسط راینوویروس‌ها معمولاً در بدن انسان همراه با شدت علائم و سخت شدن بیماری نیست.

علائم سرماخوردگی پیچیده نیست، اگر در فاصله سه الی چهار روز از ابتلای شما به ویروس سرماخوردگی، وضعیت گلو یا بینی مانند همیشه عادی و طبیعی نباشد، حس قلقلک یا خارش داشته باشید دچار این بیماری شده‌اید. علائم و نشانه‌های سرماخوردگی بسته به وضعیت توان بدنی شما، نحوه کنترل و درمان سرماخوردگی قطعاً متفاوت است، اما معمولاً دستگاه تنفسی شما بعد از ۷ الی ۱۰ روز رو به بهبودی کامل می‌رود.

توصیه پزشکان به افرادی که دچار سرماخوردگی می‌شوند، عدم استفاده از آنتی بیوتیک است و باید مایعات مصرف کنند و نهایتاً، قرص سرماخوردگی بخورند.

آنفلوانزا

آنفلوانزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که بیشتر با علائمی مثل تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد شدید همراه است. این بیماری به‌سرعت بین افراد پخش می‌شود و به خصوص در فصل سرد سال بیشتر شیوع پیدا می‌کند.

آنفلوانزا در برخی مواقع به چالش اصلی درمانگران تبدیل می‌شود، چرا که ممکن است سویه‌های متفاوتی از آن به صورت همزمان در یک منطقه شیوع پیدا کند و در نتیجه کنترل و درمان بیماری مشکل شود. اما علائم بیماری و سرماخوردگی می‌توانند برای شما نگران کننده باشند بنابراین بهتر است قبل از اقدام به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، توسط پزشک عمومی، ویزیت و معاینه شوید.

تفاوت سرماخوردگی و آنفلوانزا، در علائم این دو بیماری و البته شدت عارضه‌هایی است که آنفلوانزا به دنبال دارد.

سرماخوردگی را می‌توان بدون دارو‌های خاصی، پشت سر گذاشت؛ اما آنفلوانزا با توجه به اینکه یک بیماری مسری است؛ باید توسط پزشک، تشخیص داده شده و کنترل شود.

حمله‌های حاد تنفسی، اسهال، کاهش سطح هوشیاری، استفراغ شدید، بی قراری، بی اشتهایی شدید و تب مقاوم بالا از عوامل خطر در مبتلایان به آنفلوانزا است.

تب‌های بالا، ادامه دار و غیرقابل کنترلی که بیش از سه تا پنج روز طول بکشد، از نشانه‌های خطرناک در مبتلایان به آنفلوانزا به حساب می‌آیند. متأسفانه ابتلای تنها یک نفر به ویروس آنفلوانزا منجر به انتقال سریع این بیماری به اطرافیان خصوصاً بیماران دارای نقص سیستم ایمنی می‌شود.

کُشنده‌ترین عارضه آنفلوانزا

خطرناک‌ترین و کُشنده‌ترین عارضه آنفلوانزا، سینه پهلو یا پنومونی است که منجر به بستری شدن بیمار در بیمارستان می‌شود و نکته اینجاست که در مبتلایان به بدخیمی‌ها و نقص سیستم ایمنی متأسفانه آنفلوانزا می‌تواند منجر به مرگ هم شود.

در شرایط پیشرفت بیماری و در مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای به هر میزان که درمان‌ها برای بیمار زودترانجام شود، نتایج بهبود بیماری، بهتر و مشهودتر خواهد بود.

ذات‌الریه

ذات الریه، یک عفونت ریه است که توسط باکتری‌ها یا ویروس‌ها ایجاد می‌شود و ممکن است در پاییز و زمستان نیز بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد. لازم است بدانید که علائم ذات الریه، اگر به موقع درمان نشود، ممکن است به عوارض جدی تبدیل شود و به ریه‌ها، مغز و سایر اندام‌های بدن آسیب برساند.

برخی از علائم ذات الریه عبارتند از؛ تب حدود ۴۰ درجه به همراه لرز، سرفه عادی یا سرفه خلط دار به رنگ سبز و زرد و یا خونی، در برخی موارد احساس کم آوردن نفس به خصوص در زمان تحرک بالا، کاهش اشتهای فرد، خستگی زیاد، احساس درد تیز و خنجری در قفسه سینه، بالا رفتن میزان تعریق و کبود شدن ناخن‌ها و لب و همچنین تند شدن تعداد تنفس و نبض فرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ذات الریه سرماخوردگی آنفولانزا
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تأمین ۳.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا تا نیمه اول آبان
۷ پروتکل طلایی برای بیمار نشدن
نیازی به تزریق عمومی واکسن آبله مرغان نیست
موج جدید بیماری‌های ویروسی پاییز
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۸۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۵۴ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aDc
tabnak.ir/005aDc