جواب سربالای لاریجانی به ادعای جنجالی خبرنگار آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، روزنامه «واشنگتنپست» چندی پیش در مطلبی بدون ارائه مستندات مدعی شد که فعالیتهایی در یک سایت زیرزمینی در جنوب نطنز، معروف به «کوه کلنگ» در ایران انجام می شود.
وقتی خبرنگار پی بی اس از علی لاریجانی پرسید که آیا حملات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب آغاز این فعالیتها بوده و آیا او تمایل دارد چیزی درباره این سایت هستهای بگوید، پاسخ داد: «نه، هیچ چیز. ما هیچکدام از آن مکانها را رها نکردهایم. در آینده ممکن است همچنان به فعالیت ادامه دهند یا تعطیل شوند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید