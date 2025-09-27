En
غزل زندگی شما برای امروز چیست؟

اکنون در دوران جوانی و بهار زندگی به سر می بری، توشه ای برای دوران پیری و زمستان عمر فراهم کن، اما هرگز اسیر جاذبه های دنیا نشو.
غزل زندگی شما برای امروز چیست?

به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می
علاج کی کنمت آخرالدواء الکی
ذخیره‌ای بنه از رنگ و بوی فصل بهار
که می‌رسند ز پی رهزنان بهمن و دی
چو گل نقاب برافکند و مرغ زد هوهو
منه ز دست پیاله چه می‌کنی هی هی
شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد
ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی
خزینه داری میراث خوارگان کفر است
به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی
زمانه هیچ نبخشد که بازنستاند
مجو ز سفله مروت که شیئه لا شی
نوشته‌اند بر ایوان جنه الماوی
که هر که عشوه دنیی خرید وای به وی
سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست
بده به شادی روح و روان حاتم طی
بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ
پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی

تعبیر فال حافظ 5 مهر 1404

اکنون در دوران جوانی و بهار زندگی به سر می بری، توشه ای برای دوران پیری و زمستان عمر فراهم کن، اما هرگز اسیر جاذبه های دنیا نشو و از آنچه بدست می آوری استفاده کن و برای میراث خواران امانت داری نکن. از بخل و حسد بپرهیز که رحمت خدا شامل حال افراد بخیل نمی شود.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های هفتم تا نهم می فرماید:

* بر سر درب بهشت اعلاء نوشته اند که هر کس فریب دنیا را بخورد، وای بر او

* سخا و کرم تمام شد. سخن را تمام کنم و درازگویی نکنم. شراب کجاست ای ساقی، پیاله ای بده تا به شادی روح حاتم طایی بخشنده ی قدرت بنوشیم.

* ای حافظ آدم بخیل از رحمت خدا غافل است. گوش کن آنچه می گویم. باده بنوش و بخشش کن که گناهان تو را ضمانت می کند.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- شما از زندگی خود بنحو احسن بهره مند می شوید، زیرا به جای خود خرج می کنی و در هر کاری، حساب و کتاب دارید. چنین شخصی کمتر زیانکار می شود. زیرا هر چیزی به جای خویش نیکوست و چون بخشنده می باشید، خداوند به شکرانه این بخشندگی، نعمت به شما خواهد داد. زیرا دنیا بقایی ندارد و نام نیک بهتر از سرای زرنگار است اما مواظب باش زیرا خانواده ات را زیاد آزار می دهی.

۳- این نیت حتماً عملی می گردد و شتاب جایز نمی باشد. چون باید تمام امکانات و جوانب آن از روی فرصت و دوراندیشی بوجود آید.

۴- کسی را ملاقات خواهید کرد. او پیشنهادی به شما خواهد نمود. روی این موضوع فکر کنید، سپس به او جواب دهید. پس عجله نکنید و مشورت نمایید.

۵- بیمارتان بهبود می یابد. از مسافرتان خبرهای خوش دریافت می کنید. خرید و فروش سود آور است. شغل جدیدی به شما پیشنهاد می شود.

۶- اگر بتوانید بر حساسیت بیش از اندازه خود فایق شوید و اراده خود را تکامل بخشید، به موقعیت خوبی در زندگی دست می یابید. زمانی که مسئولیت هایی را به خاطر دیگران می پذیرید، در مسئولیت بزرگ خود، بهترین موفقیت را کسب خواهید نمود.

 
