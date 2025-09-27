غزل زندگی شما برای امروز چیست؟

* بر سر درب بهشت اعلاء نوشته اند که هر کس فریب دنیا را بخورد، وای بر او

* سخا و کرم تمام شد. سخن را تمام کنم و درازگویی نکنم. شراب کجاست ای ساقی، پیاله ای بده تا به شادی روح حاتم طایی بخشنده ی قدرت بنوشیم.

* ای حافظ آدم بخیل از رحمت خدا غافل است. گوش کن آنچه می گویم. باده بنوش و بخشش کن که گناهان تو را ضمانت می کند.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- شما از زندگی خود بنحو احسن بهره مند می شوید، زیرا به جای خود خرج می کنی و در هر کاری، حساب و کتاب دارید. چنین شخصی کمتر زیانکار می شود. زیرا هر چیزی به جای خویش نیکوست و چون بخشنده می باشید، خداوند به شکرانه این بخشندگی، نعمت به شما خواهد داد. زیرا دنیا بقایی ندارد و نام نیک بهتر از سرای زرنگار است اما مواظب باش زیرا خانواده ات را زیاد آزار می دهی.

۳- این نیت حتماً عملی می گردد و شتاب جایز نمی باشد. چون باید تمام امکانات و جوانب آن از روی فرصت و دوراندیشی بوجود آید.

۴- کسی را ملاقات خواهید کرد. او پیشنهادی به شما خواهد نمود. روی این موضوع فکر کنید، سپس به او جواب دهید. پس عجله نکنید و مشورت نمایید.

۵- بیمارتان بهبود می یابد. از مسافرتان خبرهای خوش دریافت می کنید. خرید و فروش سود آور است. شغل جدیدی به شما پیشنهاد می شود.

۶- اگر بتوانید بر حساسیت بیش از اندازه خود فایق شوید و اراده خود را تکامل بخشید، به موقعیت خوبی در زندگی دست می یابید. زمانی که مسئولیت هایی را به خاطر دیگران می پذیرید، در مسئولیت بزرگ خود، بهترین موفقیت را کسب خواهید نمود.