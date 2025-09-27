قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی

\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u060c \u0645\u062a\u06cc\u0646 \u0633\u062a\u0648\u062f\u0647\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0639\u0645\u0642 \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0634 \u06a9\u0627\u0645\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0641\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n\n\n\u00a0\n\n\u00a0