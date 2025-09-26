En
راز عقب‌ماندن بیت‌کوین از طلای جهانی چیست؟

بیت‌کوین و بیشتر آلت‌کوین‌ها در این ماه نتوانستند مسیر طلا و شاخص‌های بورس جهانی را دنبال کنند و به اوج تاریخی برسند. پلتفرم تحلیلی «کریپتوکوانت» چهار عامل اصلی این عقب‌ماندگی را شناسایی کرده است. این موضوع توجه سرمایه‌گذاران را به شرایط فعلی بازار رمز ارزها جلب کرده است.
راز عقب‌ماندن بیت‌کوین از طلای جهانی فاش شد
 
به گزارش تابناک به نقل از رمزارز؛ بیت‌کوین و اکثر آلت‌کوین‌ها این ماه نتوانستند مسیر طلای جهانی و شاخص‌های بورس را دنبال کنند و به اوج تاریخی برسند. پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت چهار دلیل اصلی این عقب‌ماندگی را شناسایی کرده‌ است:
 
۱. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: سرمایه‌گذاران نهادی ابتدا وارد بازار دارایی‌های با نقدینگی بالا مانند بورس و طلا می‌شوند و بازار کریپتو در انتهای جریان نقدینگی قرار دارد.
۲. ذخایر استیبل‌کوین‌ها: با وجود رسیدن عرضه کل استیبل‌کوین‌ها به ۳۰۸ میلیارد دلار، بخش بزرگی از آن‌ها از صرافی‌ها خارج شده و نقدینگی لازم برای خرید بیت‌کوین و اتریوم کاهش یافته است.
۳. معامله‌گران اهرمی: داده‌ها نشان می‌دهند معامله‌گران به جای خرید مستقیم، بیشتر از استراتژی‌های پوشش ریسک و اهرمی استفاده می‌کنند که رشد کوتاه‌مدت بازار را محدود کرده است.
۴. الگوهای تاریخی: داده‌های تاریخی نشان می‌دهند بیت‌کوین معمولاً با تأخیر از بورس و طلا رشد می‌کند و پس از اصلاحات کوتاه‌مدت، جهش‌های قابل‌توجهی در ۳۰ تا ۹۰ روز بعد تجربه می‌کند.در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند موانع کوتاه‌مدت همچنان وجود دارند، اما ساختار بازار نشان می‌دهد با بازگشت جریان نقدینگی، بازار کریپتو آماده جهش است.
